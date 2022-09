Karácsony: Ha pénzügyi problémáink lesznek, nem fogjuk a lakosokra terhelni

Nem tudom, hogy csináljuk végig 2023-at, de ez nem csak Budapest problémája,

mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Karácsony Gergely. A főpolgármester szerint a jövő év lehet Európa, Magyarország és Budapest legnehezebb éve, ezért nagy szükség lesz az összefogásra, bár a kormány most egy szót sem szól az önkormányzati szektorhoz.

Hozzátette: „2023-ban olyan energiaárakkal kell kalkulálni, ami a sokszorosa az eddiginek. A közvilágításért 13-szor többet kellene fizetni, de nincs ennyi pénzünk, és nem is akarunk erről megegyezni. Most vagy nincs ajánlat, vagy brutális áron.” Elmondta azt is, hogy folyamatosan keresik a megoldásokat az energiapiacon, de most senki sem tudja megmondani, hogy milyen energiaszámlánk lesz jövőre.

Nem szeretnék elmélyülni a negatív forgatókönyvekben, de felkészülünk mindenre,

jelentette ki Karácsony, aki beszélt arról is, hogy nem akarják a válságot olyan lépésekkel mélyíteni, mint a metrójáratok ritkítása. A színházak bezárását nem tervezik, mert azzal nagyon keveset lehet megtakarítani, a fürdők esetében viszont üzleti döntést kell majd hozni, ahogy a karácsonyi díszkivilágítás is valószínűleg csak szimbolikus lesz.

A főpolgármester elmondása szerint a Lánchíd idén már korlátozottan megnyílhat a forgalom előtt, 2023 őszére pedig el is készül, míg a pesti alsó rakpart felújítását a kormány több fórumon is megígérte, de kormánydöntés nem született róla.

A DK árnyékkormányával kapcsolatban Karácsony annyit mondott, hogy nem kapott semmilyen formális megkeresést, de tudott róla és voltak beszélgetések is, de a párt döntését nem kívánta kommentálni.