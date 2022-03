Gáspár Győzőt annyira szerették a Békemeneten, hogy még a kocsiját is megsimogatták

Több nyugdíj, adóvisszatérítés, becéző szavak: a békemenetelő Gáspár állítja, mindig fideszes volt.

Sikerült az Azonnalinak elérnie a Békemenet élgárdájának egyik legmeglepőbb új arcát Gáspár Győzőt. A Győzike néven bulvárkarriert befutó celebritás elmondta, nem gondolta volna, hogy ekkora figyelmet kap a megjelenése, de nagyon boldog, hisz a béke támogatója. Gáspár így lelkendezett a – Csizmadia László CÖF-elnök szerint félmilliós – Békemeneten való meneteléséről:

Sokan írták és mondták, hogy szégyelljem magam, ezek után nem néznek, a pusztulatba is küldtek. De ezek nem érdekelnek, nem foglalkoztam ezzel, ez egy Békemenet volt. Nagyon jól éreztem magam, sok szeretetet kaptam. Nem a támadások érdekelnek, hanem a miniszterelnök úr szavai. Az érdekel, hogy a 80 éves anyósom kétszer kapott nyugdíjat, a feleségem visszakapta az adójának egy részét, mert Virág, a lányunk tanuló. A Gáspár család kőkemény fideszes csapat.

Gáspár azt is hozzátette, forgatott ő már a Való Világ villájában és Enrique Iglesiasszal is találkozott, „de az sem volt ilyen élmény”. Orbán Viktor látványa is meghatotta: „Amikor miniszterelnök úr kijött, én felborzadtam, majdnem elsírtam magam, nagyon jól éreztem magam.” Szerinte senki sem volt vele ott ellenséges, még meg is simogatták a kocsiját, „művészúrnak” hívták. Gáspár Győző szeretne még Orbánnal és Szijjártó Péter külügyminiszterrel is közös fotót.

Elmondta még, a Fidesz szerinte jót tesz az egész hazai cigányságnak, aki akar dolgozni, az tud. Az pedig egyértelmű, hova fog szavazni áprilisban: „Én mindig jobboldali ember voltam, mindig a Fideszre szavaztam. Nagyon nagy öröm volt, hogy meghívtak most.” És hogy ki volt a meghívó? A köszönete alapján Lomnici Zoltán.

Érdekesség, hogy a 2006-os kampányban Gáspár Győző édesapja azzal került be a hírekbe az Indexen, hogy Hosszúpályiban élelmiszert osztogatott, miközben az MSZP-nek kampányolt a felvételek szerint. A kampányolást idősb Gáspár akkor tagadta, pedig egy olyan aláírandó ívet toltak a megajándékozottak elé, amin a „Győzike a vásárcsarnokban Hosszúpályi MSZP-s kampány csomagosztás 2006. 03. 18. szombat” felirat szerepelt a fejlécben.