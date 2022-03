Két új megyei jogú városa lett az országnak

Nagy csomag törvénymódosítást nyomott végig az Országgyűlés csütörtökön, az egyházi egyetemek finanszírozása is terítékre került.

Baja és Esztergom megyei jogú várossá nyilvánítását, valamint az egyházi fenntartású felsőoktatási intézmények finanszírozásának módosítását is tartalmazza az egyházak hitéleti és közösségi célú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló törvény és más jogszabályok módosítása, amiről csütörtökön 132 igen szavazattal, 3 nem ellenében és 3 tartózkodás mellett döntött az Országgyűlés. Változott a bányászatról, az atomenergiáról, a felnőttképzésről de a közbeszerzésről szóló törvény is – foglalta össze a parlamenti munkát az MTI.

Baja és Esztergom is az 1950-es megyerendezésnek áldozatul esve vesztette el korábbi közigazgatási státuszát. A két településnek most úgy biztosít megyei jogú városi rangot a jogszabály, hogy az ezzel járó azon kötelezettségeknek, miszerint a közszolgáltatásokat a megyéjük egész területére biztosítaniuk kell, csak a 2024-es önkormányzati választás után kell megfelelniük.

Egyházi iskolák és Pest megye

Az egyházfinanszírozási törvény kiegészül a vallási közösségek által fenntartott, kiemelten a bevett egyházi felsőoktatási intézményekre vonatkozó részletes szabályozással. Ilyen intézményekben már mintegy 30 ezren tanulnak. A jogszabály új fejezettel egészül ki, ami a vallási közösségek felsőoktatási közfeladatainak ellátására vonatkozó garanciális szabályokat tartalmazza, és megteremti a lehetőséget arra, hogy az egyházi felsőoktatási intézmények – a modellváltó intézményekhez hasonlóan – hatéves finanszírozási periódusra térjenek át. Ez lehetőséget teremthet olyan célok megvalósítására, mint a lemorzsolódás csökkentése vagy a regionális megtartóerő.

Mivel változtak a regionális támogatási térképre vonatkozó uniós előírások, így módosításra szorult a társasági és az osztalékadó-törvény is. A legfontosabb változás az új finanszírozási időszakban, hogy Pest megye már önálló régióként szerepel a térképen, így itt a nagyvállalkozások által indított beruházások is támogatást kaphatnak. Lehetővé válik az energiahatékonysági beruházások támogatási intenzitásának növelése is a megyében.

Új alkotmánybírósági lap

A transzparencia növelése érdekében a jövőben az Alkotmánybíróság minden döntése megjelenik Az Alkotmánybíróság határozatai című hivatalos lapban, emellett a legjelentősebb határozatok továbbra is szerepelnek majd a Magyar Közlönyben is. Változik a közbeszerzési törvény is egy alkotmánybírósági döntésnek megfelelően, valamint az Ukrajnából a háború elől menekülők gyors megsegítése érdekében.

A törvénycsomag megteremti annak a jogszabályi feltételeit, hogy a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvánnyá váljon. Változnak az online szerencsejáték szervezésére vonatkozó szabályok is, figyelemmel az Európai Unió Bíróságának ítéletére, valamint a kiskorúak és sérülékeny csoportok védelmére.