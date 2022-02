Újabb budai villára bukkantunk Rogán kabinetfőnökének családjánál

Újabb budai luxusvillát találtunk Rogán Antal főbérlőjének ingatlanportfoliójában. Nagy András – aki korábban kisebb, ház körüli munkákat végzett a Rogán családnak – 2020 tavasza óta a propagandaminiszter otthonának tulajdonosa, és mint a 24.hu most kiderítette: egy háromszintes, úszómedencés mártonhegyi házat is birtokol az egyik kft.-jével. Amikor megkérdeztük, hogy a fia, a miniszter kabinetfőnöke, Nagy Ádám használja-e az épületet, egy ügyvédi levél jött válaszul.

Rogán Antal a vagyonnyilatkozatai alapján az elmúlt években több százmilliós megtakarításokat halmozott fel (csak tavaly több mint 400 millió forintot hozott neki találmánya, egy informatikai szabadalom), ám elhíresült Pasa parki lakásának eladása óta újabb budapesti ingatlant nem vett a nevére. A miniszter múlt héten közzétett bevallásában is csak a másfél évtizede megörökölt szakonyfalui erdők és rétek szerepelnek az ingatlanok között. A II. kerületi lakhelye, a Csalán úton található ház, ahova új feleségével költözött be két éve, nincs a birtokában, mint ahogy a Rogán család régi balatonlellei nyaralója sem. Mindkettő Nagy András tulajdona, azé az 52 éves vállalkozóé, akire Rogán 2019-es, nagy nyilvánosságot kapó válása után figyelt fel a sajtó, amikor kiderült, hogy az ő házában lakik a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetője.

Nagy András a miniszter kabinetfőnökének, Nagy Ádámnak az édesapja. Korábbi cikkünkben megírtuk, hogy karbantartási munkák, ház körüli javítások révén került kapcsolatba Rogánnal és előző feleségével, Rogán-Gaál Cecíliával, majd az évek során barátság alakult ki a két család között. A fiát, Nagy Ádámot Rogán még belvárosi polgármesterként vette maga mellé bizalmi feladatok intézésre, később magával vitte a kormányzatba is. Ő Rogán Antal legkisebb fiának a keresztapja, nemrég pedig azzal került be a hírekbe, hogy a letartóztatott fővégrehajtó, Schadl György közbenjárásával vizsgázott le a pécsi egyetem jogi karán.

Nagy Andrással kapcsolatban a leginkább az piszkálta fel érdeklődésünket, hogy vállalkozói múltja nem ad magyarázatot arra, milyen forrásból vehette meg a Rogán Antal szállásául szolgáló Csalán úti házat, amelyet később egy 359, egy 323 és egy 246 négyzetméteres lakásból álló társasházzá alakítottak. A mérlegadatok tanúsága szerint a Nagy András nevén lévő cégek profitjából a miniszter válása után Rogán-Gaál Cecíliától megvásárolt lellei nyaralóra sem futotta volna, nemhogy a milliárdos értékű lakóházra. Ráadásul a szinte a semmiből kinövő ingatlanvagyon ellenére Nagy András lakcíme hivatalosan továbbra is az V. kerületi Aranykéz utcában van, ugyanabban a házban, mint Habony Árpádnak, ráadásul az a lakás nem az övé, hanem egy, a belvárosi önkormányzat megrendeléseivel támogatott lapkiadó tulajdona.

A Nagy András szerepére vonatkozó kérdésünkre Rogán 2020-ban azt írta, a magánélete részének tekinti, hogy kitől bérel lakást, a vagyonnyilatkozatában pedig minden adatot a törvényben előírtak szerint tüntet fel.

Tovább szaporítja azonban az ingatlanvásárlások körüli kérdőjeleket, hogy

Nagy András a Csalán úti luxus társasház és a balatonlellei üdülő mellett a cége révén gazdája lett egy harmadik, nagy értékű ingatlannak is. A 24.hu kiderítette, hogy a Brassolis Ingatlanhasznosító Kft. megvásárolt egy XII. kerületi telket, amelyre egy luxuskategóriás családi házat építettek fel.

A Brassolisnak (amelynek Nagy tulajdonosa és ügyvezetője is) alapítása óta nem volt bevétele, minden évben veszteséget mutatott ki, hiába kerestünk luxusépítkezést megalapozó bevételt vagy nyereséget a mérlegeiben. Viszont a cégadatokban 2020 végén megjelent egy 414 millió forintos tétel a befektetett tárgyi eszközök soron, és bár a szűkszavú kiegészítő mellékletben nem részletezik, miről van szó, de itt szokás feltüntetni az éven túl a vállalkozást szolgáló eszközöket, köztük az ingatlanokat is. A másik oldalon 421 millió forint kötelezettség látszik, de nem térnek ki arra, hogy milyen tartozásról van szó, esetleg ez a rövid lejáratú tartozás jelentené-e azt a kölcsönt, ami az ingatlanberuházást fedezte. A mártonhegyi családi ház mindenesetre ennél is értékesebbnek tűnik, jelzálogjognak pedig nincs nyoma a tulajdoni lapon.

Nagy András többi cégérdekeltsége sem termelt milliárdos ingatlanokra valót a legutóbbi, 2020-as adatok alapján, bár a Gond-No Kft. rekordot döntve 200 milliós forgalmat és (a korábbi 1-5 millió forint után) 69 milliós nyereséget ért el, a Ghos Trans Kft. viszont alig 13 millió forint árbevételt és bő 3 millió veszteséget mutatott ki. A Fótliget-Passzív-Irodaház Kft. tulajdonosai között csak tavaly bukkant fel Nagy András neve, az ingatlanos cég az elmúlt években rendre egymillió forintnál kisebb bevételt jelentett.

Mivel a szóban forgó új, budai ingatlan nem jelent meg a nyilvános cégadatok között, így Nagy András egyre terebélyesedő ingatlanvagyonának újabb darabja eddig rejtve maradt.

A 2020-ban átadott mártonhegyi épületet úgy alakították ki, hogy az utcafront se sokat áruljon el. A kivitelező cég internetes oldalán bemutatott referenciamunkák között azonban máig megtekinthető számos, a beruházáshoz készült látványterv. Ezekből kiderül, hogy a telek egy panorámás, háromszintes, luxuskategóriás, úszómedencés lakást rejt. A cégnél bevett, kétmillió forintot meghaladó négyzetméterárak alapján a ház értéke megközelítheti vagy akár túl is lépheti az egymilliárd forintot.

Mivel a lapunkhoz eljutott információk szerint a házat Nagy Ádám és családja használja, megkerestük kérdéseinkkel Rogán Antal kabinetfőnökét és édesapját, a Brassolis Kft. tulajdonosát, Nagy Andrást is. Rogán főbérlőjénél arról is érdeklődtünk, hogy ki és milyen forrásból finanszírozta a beruházást.

Az érintettektől nem kaptunk választ, helyettük Kovátsits László jelentkezett. A minisztert és a korábban általa vezetett belvárosi önkormányzatot is számos perben képviselő ügyvéd azt írta:

a megkeresésben feltett kérdések személyes adatok megismerésére irányulnak.

Az ügyvéd közölte, hogy egyik megkérdezett sem tartja magát közszereplőnek, így nem kívánnak válaszolni a megkeresésre. Kovátsits azért azt is megjegyezte, hogy a közszereplőket is megilleti a magánélet védelme, ami kétségtelen, ahogyan az is, hogy a Rogán Antal árnyékában kinövő milliárdos ingatlanvagyon közérdeklődésre tart számot. A szóban forgó ingatlan pedig nem egy magánszemély, hanem egy vállalkozás tulajdona a nyilvános adatok alapján.

Nagy Ádám esetében egyébként nehéz vitatni, hogy közszereplőről van szó, hiszen nem csupán Rogán jobb keze, de minisztériumi állása mellett tagja volt a Hungaroring Sport Zrt. igazgatóságának, majd az Antenna Hungária igazgatóságában és a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. felügyelőbizottságában tűnt fel, vagyis bár a nyilvánosság előtt ritkán jelenik meg, komoly állami funkciókat birtokol, ráadásul a Schadl-ügyben, az utóbbi időszak legsúlyosabb korrupciós botrányában is előkerült a neve a – nyomozati anyagok alapján – lezsírozott egyetemi vizsgái nyomán. De Rogán Antal szálláscsinálójaként Nagy András gazdagodásának körülményei is közfigyelemre érdemesek, kivált, hogy a Csalán úti lakás mellett az említett balatonlellei nyaraló is a miniszterhez köti őt.

Nem mellékes, hogy a Magyar Nemzet cikke szerint 2015 elején még a Belváros segítsége kellett ahhoz, hogy Nagy Ádám későbbi feleségével megvehessen egy 131 négyzetméteres Mérleg utcai lakást került az önkormányzattól. Az V. kerület nem hozta nyilvánosságra, hogy mennyiért adta el a háromszobás ingatlant, de az biztos, hogy az önkormányzat segített a párnak egy 27 millió forintos kölcsönnel (amit jelzálogként be is jegyeztek a lakásra), hogy megvásárolják azt. Az adásvételt már Rogán utódja, a szintén fideszes Szentgyörgyvölgyi Péter alatt véglegesítették, de az értékesítési folyamatot a propagandaminiszter polgármestersége idején, 2014-ben indították el. Nagy Ádám állandó lakcíme a cégadatok szerint egyébként egy másik kisebb belvárosi lakás, amit a szüleitől kapott ajándékba.

A teljes képhez hozzátartozik, hogy Nagyék a közelmúltban nem csak a lakóingatlanok terén gyarapodtak. Január közepén írta meg a 444.hu, hogy Schadl György, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar letartóztatásban lévő elnöke korábban a Pécsi Tudományegyetem jogi karán intézkedett Nagy érdekében, hogy szóbeli vizsgát tehessen anélkül, hogy megjelenne a vizsgáztatók előtt. A lehallgatási jegyzőkönyvek részleteinek nyilvánosságra kerülése után Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő kiderítette, hogy 2021 októberében Nagy Ádám cége, a 2020-ban 58 millió forint bevételt és 33 millió forint nyereséget elérő Nadan Property Kft. megvásárolt egy 1800 négyzetméteres, XIII. kerületi irodaházat a végrehajtói kar tulajdonában álló cégtől.

Hadházy felvetette, hogy Nagy Ádám „köztisztviselői fizetése nem lehet 500-600 ezer forintnál több, és a cégek nyilvános adatbázisa szerint sem keres a bizottságokban összesen félmilliónál többet”. A kabinetfőnök az ellenzéki képviselő megjegyzésére nem reagált, helyette a Nadan Kft. adott ki közleményt. Azt írták, hogy az irodaházat nyilvános nyílt pályázaton vásárolták meg, a vételárát pedig kölcsönből és a bevételekből finanszírozták.

Nagy Ádámnak a Nadan Kft.-n kívül még egy cége van, az Asztalkultúra Kft., ebben is Mismás Antal Gergő a társa. A vállalkozás 2020-ban érte el ötéves fennállása alatt a legjobb eredményt. A korábbi, többnyire veszteséges évek után 31 millió forint profitot termelt, amiből a két tulajdonos először vehetett ki osztalékot, 25 millió forintot.