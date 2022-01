A Momentum képviselőjelöltje kezdeményezte egy új megye létrehozását

Váratlan akció a választások közeledtével, Kiss Lászlónak azonban nyomós okai vannak.

Némileg váratlan, és legalább ennyire radikális ötlettel jelentkezett Kiss László, az ellenzék momentumos képviselőjelöltje, aki április 3-án majd a Bács-Kiskun 06. számú egyéni választókerületében indul a választásokon.

A bácskai gazda sajtótájékoztatón jelentette be, hogy petíciót indít az önálló Bács megye létrehozásáért, indoklásul pedig több okot is felsorolt. Kiss a szerdán kiadott közleményében úgy fogalmaz, nemcsak ő maga gondolkodott sokat ezen a témán az elmúlt hetekben, de rengeteg bácskaival beszélt személyesen és online is, akik egyetértenek vele, és fontosnak találják az önálló Bács megye gondolatát, és ugyanerről számolnak be neki a Bácskát járó aktivistái is.

A Momentum jelöltje szerint Bácskába nem érkezett szinte semmilyen munkahelyteremtő támogatás az elmúlt években, évtizedekben, nem települtek be nagyvállalatok, így nem jöttek létre jól fizető munkahelyek sem. Emellett a kis gazdálkodókkal sem foglalkozott senki, példaként a sertéstermelőket emelte ki, akik épp most mennek tönkre vagy hagynak fel a sertéstenyésztéssel a takarmányárak meredek emelkedése miatt. A momentumos jelölt szerint a térségben nincs normális munka, a mezőgazdaság nem tud mindenkit eltartani, ennek következtében pedig egyre több fiatal hagyja el Bácskát.

Ha nem foglalkozik velünk senki, akkor ezen nem keseregnünk kell, hanem el kell kezdenünk saját magunkkal foglalkozni. Ehhez pedig az első lépés, hogy megszerezzük az önállóságunkat: egy önálló Bács megyét, központjában a megyei jogú várossá emelkedő Baja megyeszékhellyel

– mondta a képviselő.

A sajtótájékoztatón Kiss azt is elmondta, vannak, akik szerint az önálló megye nem lesz elég, attól még nem lesz a Bácskában több pénz, út, munkahely. Nekik csak részben adott igazat. Kifejette, hogy az önálló Bács megye valóban csak az első, de egyben elkerülhetetlen lépés. Egy önálló megyének ugyanis sokkal könnyebb dolga van erőforrásokért lobbizni. Egy megyeszékhely, megyei jogú város Baja pedig sokkal több kormányzati forráshoz fog jutni.

Egy önálló megyétől nem lehet teljesen megvonni az EU-s támogatásokat, a kormányzati beruházásokat – vagy ha valaki ezt megpróbálná, önálló megyeként sokkal könnyebb lesz fellépnünk az érdekeinkért.

Az önálló megye létrehozásához Kiss a bácskaiak támogatását kérte, hogy aláírásukkal támogassák a petícióját. Egyúttal ígéretet tett arra is, hogy kormányváltás után a parlamentben a kormányzat minden szintjére elviszi az ötletét, hogy az minél előbb megvalósuljon.