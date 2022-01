Orbán: A vírus elleni védekezésre legyünk büszkék

Magyarország előre megy, nem hátra. Miért választotta ezt a jelmondatot a magyar kormány – kérdezte a riporter Orbánt. A politika közel áll a költészethez, kezdte a választ a miniszterelnök. Azért választották ezt, mivel ebben benne van az a küzdelem, amit Magyarország az elmúlt 12 évben folytatott. Orbán szerint csődközelben volt 12 éve az ország, kivérztették, elvették a 13. havi nyugdíjat az akkori kormánypártok, itt volt az IMF a nyakunkon, a devizahitelek itt voltak. Nagyon kemény munkával az általa vezetett kormány kijavította ezeket a hibákat, büszkélkedett Orbán. Gazdasági növekedés van, sokkal többen dolgoznak, visszaadják a 13. havi nyugdíjat. Most vissza akarnak jönni azok, akik csődbe vitték az országot, ezzel kidobnánk az elmúlt 12 év munkáját, hátrafelé mennénk, fejtegette a kormányfő. Orbán arról is hosszan értekezett, hogy az ő kormánya sok mindenben segítette az emberek életét, de a baloldal az ezt szolgáló intézkedéseket, törvényeket nem szavazta meg. Miért fordulnának vissza oda, ahol csak a bajok várnánk? Erről is szól a jelmondat. Az emberek eligazodásához segítséget nyújt az a mondat.