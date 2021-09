Orbán szerint a kormányoldal mindenben jobb az ellenzéknél – ezt sulykolta Kötcsén a kormányfő

Orbán Viktor nem vereségre készül jövő tavasszal, hanem a magyar hivatás folytatására – mesélték az ATV-nek a kötcsei pikniken jelenlevő források arról, hogy mi hangzott el a miniszterelnök beszédében. A „magyar hivatásról” a televíziócsatorna forrása azt mondta, hogy Trianon után eltelt száz év alatt Európa, Közép-Európa és a Kárpát-medence is többször megfordult a tengelye körül a nagy történelmi változásokkal, épp ezért – és itt már a miniszterelnököt idézte – nagyon fontos érték a politikai stabilitás. Orbán Viktor szerint az a baj, hogy az ellenzék nem is érti, hogy mi az a „magyar hivatás”, mert „ahol nálunk küldetés van, náluk nincs semmi” – mondta az ATV-nek egy másik kötcsei résztvevő.

A kötcsei piknikről videós cikkünket itt nézheti meg:

Orbán most is elmondta, amit a választások előtt el szokott mondani: nincs lefutott meccs, dolgozni kell a választások estéjéig.

A miniszterelnök világpolitikai fejtegetésbe is belefogott, az értesülés szerint azt mondta, hogy „a világgazdasági versenyben Kína már legyőzte az Egyesült Államokat és már nem is ez a kérdés, hanem hogy az Egyesült Államok vagy Európa lesz-e a 2. számú világgazdasági tényező. Orbán Viktor ezen a ponton kitért Macron francia elnök európai autonómia stratégiájára, de szavaiból az derült ki forrásaink számára: nincs esélye Európának az Egyesült Államokkal szemben a második helyre.” A kormányfő az összejövetelen igazat adott Kövér Lászlónak abban, hogy Magyarországnak létérdeke, hogy az Európai Unióban legyünk, de mint szavaiból kiderült, az viszont nem, hogy az eurózónában.

Orbán az ATV információja szerint beszélt arról a Múzeum körúti vacsoráról is, amit még 1992-ben fogyasztott el Múzeum Kávéházban Ungár Klárával, Kövér Lászlóval és Soros Györggyel. Állítólag a miniszterelnök azt mondta, Soros akkor úgy fogalmazott, hogy most már a konzervatívok a liberálisokkal összefogva legyőzték a kommunistákat (a marxistákat), tehát most már az az újabb lépés, hogy a konzervatívokat kell legyőzni.

Orbán visszaemlékezése szerint leginkább Ungár Klára háborodott fel „és a tiltakozásuknak mindhárman olyannyira hangot adtak, hogy majdnem ők fizették a Sorossal való vacsorát a Múzeum Kávéházban”. Ezután az ATV forrásai szerint azt vezette le, hogy a „marxizmusnak“ ugyanakkor nem lett vége, a liberálisok pedig éppen amiatt, hogy összefogtak a baloldallal, már nem is igazán tudnak demokratikusak lenni.

Rákanyarodva a 2022-es választásokra, Orbán azt hangsúlyozta, hogy a kormányoldal mindenben jobb, mint az ellenzéki oldal. A miniszterelnök a Kötcsén elmondott beszédében is mint kockázatot említette a külső beavatkozás lehetőségét. Az uniós helyreállítási források, a 2500 milliárd kapcsán az egyik résztvevő úgy interpretálta Orbán Viktor szavait: az lehet a kockázat, hogy „nem adják oda a lóvét”. Viszont a miniszterelnök itt is megerősítette, biztosítva vannak, rendelkezésre állnak a központi büdzsében a szükséges források – írja az atv.hu.

Orbán szerint gyengíti az ellenzéket, az ellenzéki összefogást, hogy bevették maguk közé Gyurcsány Ferencet, így értesült az ATV.