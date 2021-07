Karácsony: Az NVB nem engedi a Fudan-népszavazást

Karácsony Gergely a Nemzeti Választási Bizottság tagjainak tájékoztatására hivatkozva pénteken délelőtt azt mondta sajtótájékoztatón, hogy egyelőre visszadobták az általa kezdeményezett népszavazási kérdéseket. Az indoklás szerint azért nem volt elég egy hét a döntésre, mert magánszemély nyújtotta be a népszavazást, és nem a kormány – jelentette ki Karácsony.

Az öt kérdés a következő:

Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés helyezze hatályon kívül a Fudan Hungary Egyetemért Alapítványról, a Fudan Hungary Egyetemért Alapítvány részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi LXXXI. törvényt?

Egyetért-e Ön azzal, hogy koncessziós szerződés keretében gazdasági társaságnak ne legyen átengedhető magyarországi gyorsforgalmi út üzemeltetése?

Egyetért-e Ön azzal, hogy minden hatvan év fölötti, magyarországi lakóhellyel rendelkező személy ingyenesen legyen jogosult SARS-CoV-2 neutralizáló antitest kimutatására alkalmas tesztre?

Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarország csatlakozzon az Európai Ügyészséghez?

Egyetért-e Ön azzal, hogy az álláskeresési járadék folyósításának leghosszabb időtartama 270 nap legyen?

Karácsony elmondta, hogy bár nem ért véget az ülés, borítékolható, hogy a kormány által beadott kérdéseket viszont tovább fogja engedni az NVB.

Ezzel együtt ugyanakkor a főpolgármester honlapján is lehet csatlakozni a kezdeményezéshez. Ahhoz azonban, hogy ki is lehessen majd írni az országos népszavazást, csak a kérdések elfogadása, illetve 200 ezer érvényes aláírás megszerzése után lesz lehetőség.

A NVB döntése, miszerint parkolópályára teszi Karácsony kezdeményezését, várható volt, miután a Népszavának már nyilatkoztak erről. Akkor azt mondták, hogy a kormány kérdései azért kerültek előnybe, mert Karácsony Gergely magánemberként adta be kérdéseit, és ilyenkor a benyújtást követően „öt napon belül formai vizsgálatnak vetik alá a beadványt. Ennek keretében ellenőrzik a kezdeményező személyes adatait, megvizsgálják azt is, valós személyek írták-e alá támogatóként a benyújtott dokumentumot. Azt is megnézik, hogy nincsenek-e már beadva azonos tartalmú kérdések, s hogy azok megfogalmazása nem ütközik-e alkotmányos alapelvekkel.”