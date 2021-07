Népszavazás: előnybe került Orbánék kérdéssora Karácsonyéhoz képest

Arról ír a Népszava, hogy már pénteken délelőtt határoz a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) a kormány egy hete, július 21- én benyújtott, gyermekvédelminek titulált országos népszavazási kezdeményezésének öt kérdéséről.

Ugyanakkor július 30-án 11 órától azonban nemcsak a kormány beadványairól tárgyal a testület, hanem további hét, korábban benyújtott kezdeményezés sorsáról is döntést hoz, ugyanakkor ezek között nem találni Karácsony Gergely beadványait.

Ennek okát a napilap meg is kérdezte.

Azt a választ kapták, hogy a kormány kérdései azért kerültek előnybe, mert Karácsony Gergely magánemberként adta be kérdéseit, és ilyenkor a benyújtást követően „öt napon belül formai vizsgálatnak vetik alá a beadványt. Ennek keretében ellenőrzik a kezdeményező személyes adatait, megvizsgálják azt is, valós személyek írták-e alá támogatóként a benyújtott dokumentumot. Azt is megnézik, hogy nincsenek-e már beadva azonos tartalmú kérdések, s hogy azok megfogalmazása nem ütközik-e alkotmányos alapelvekkel.”

A Karácsony Gergely által benyújtott kérdések esetében az NVI nevesített vizsgálata” július 26-án, hétfőn zárult le, vagyis annyi már biztos, hogy az ő öt kérdése is a Nemzeti Választási Bizottság elé kerül, csak nem tudni mikor. Ezzel kapcsolatban azt is írja még a Népszava, hogy mivel az NVB elnökének a benyújtástól számított 60 napon belül kell csak összehívni a testületet, az is elképzelhető, hogy csak szeptember közepén (szeptember 17-én) döntenek Karácsony kérdéseinek sorsáról.

