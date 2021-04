Kovács Zoltánt izzasztották az al-Dzsazírán

Elég kemény interjút csinált az al-Dzsazíra televízió UpFront című műsora Kovács Zoltán kormányzati kommunikációért felelős államtitkárra. Marc Lamont Hill kérdezte Kovácsot körülbelül negyed órán át, és azzal kezdett, hogy “hívhatja-e még magát demokráciának Magyarország?”, írja a Hvg.hu.

Hill először arról kérdezte Kovácsot, hogy miért pont most nyitott a kormány, miközben minden eddiginél rosszabb a járványhelyzet. Kovács azt mondta, a kormány eddig is azt állította, hogy a brit variáns ellen a korlátozások nem segítenek, csak az oltás. Azt is elmondta, hogy gazdasági szempontból fontos a nyitás, és a mentális egészség megőrzését is fontosnak tartotta.

Rákérdezett arra is, hogy miért nem engedik a független médiát tudósítani a kórházi helyzetről, és megemlítette azt a nyílt levelet, amelyet a 24.hu is alálírt. Kovács itt elmondta, hogy a kórházakban gyógyítani kell és nem kamerázni, és a közmédia megfelelően beszámol a kórházi dolgozók heroikus közdelméről.