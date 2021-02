A tél leghidegebb napján álltak neki javítani az autópályákat

Mínusz 26 fok volt Zabarban hajnalban, de az ország egész területére is igaz, hogy a napi csúcson is fagyni fog. Mégis több autópályán is sávlezárás van érvényben javítási munkálatok miatt.

Több helyen is megrongálódott a burkolat az M1-es, és az M7-es autópályán, míg az M0-s autóúton a kamerákat szervizelik. A javítási munkák alatt sávlezárásra kell készülni – közölte az Útinform.

Az M0-s autóút déli szektorában, az M1-es autópálya irányába vezető oldalon, Szigetszentmiklós és az M1-es között kamera-karbantartást végeznek. A 18-as és az 1-es kilométer között, szakaszosan a külső és a leállósávot zárják le.

Burkolati hibákat javítanak az M3-as autópályán a Nyíregyháza irányába vezető oldalon, Kerekharaszt térségében, a 49-es és az 52-es kilométer között, itt mozgóterelés mellett a külső sávot zárják le.

Az M7-es autópályán Budapest felé, a 179-es kilométernél, az ellenkező oldalon pedig a Kőröshegyi völgyhídnál a 119-es és a 123-as kilométer között a külső sávot zárták le, mert a burkolatot javítják.