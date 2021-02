75 év alatti, krónikus betegséggel nem rendelkezők kapják először az orosz vakcinát

A hatósági vizsgálatok lehetővé teszik a Szputnyik V hazai alkalmazását.

Ezen a héten kezdik alkalmazni az orosz vakcinát négy budapesti kórházi oltóponton a krónikus betegséggel nem rendelkező 75 év alattiaknál – közölte az ATV megkeresésére az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi).

A minisztérium december végén azt mondta, hogy a 6000 ampullányi orosz vakcinával először 3000 fő önkéntest oltanak be. Most az ATV Híradójának jelezték, hogy a Szputnyik V koronavírus elleni védőoltás ideiglenes engedélyének kiadásakor az OGYÉI feltételként szabta, hogy a vakcina csak abban az esetben használható, ha a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) laboratóriumi vizsgálata is igazolja a készítmény megfelelőségét.

Az NNK a feltételül szabott hatósági vizsgálatokat befejezte, ezek a laboratóriumi vizsgálatok pedig lehetővé teszik a Szputnyik V védőoltás hazai felhasználhatóságát, elsőként a krónikus betegséggel nem rendelkező 75 év alattiak körében.