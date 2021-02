Népszava: A háziorvosok egy része nem kapta meg az oltásra várók névsorát

Nem zökkenőmentes a felkészülés a tömeges oltásra, számolt be a Népszava. György István, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára jelentette be, hogy csütörtökön indul a regisztrált legidősebbek oltása a háziorvosoknál és a kórházi oltópontokon. Hozzátette: az érintetteket már vélhetően értesítette is a háziorvosuk, de szerdáig keresni fogja őket.

A Népszava információi szerint meglehetősen lassan, akadozva jutnak információhoz a háziorvosok és így az oltatásra várók. Olyannyira, hogy a háziorvosok egy része már az oltandó páciensek listáját is hiába várta, noha korábban megígérték azt minden praxisnak. Mint írják: a kormányzati apparátus a jelek szerint egyelőre a viszonylag kevés vakcina elosztásával sem boldogul.

A tegnapra kialakult káoszról a lap azt írja: Borsodban a háziorvosok a kormányhivatal tisztiorvosától kértek segítséget, kit is kellene oltaniuk, de az illetékes sem rendelkezett erről információval. Később aztán az egyik háziorvos addig kutakodott a világhálón, mígnem rátalált a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő honlapján a változásjelentések közé eldugva egy furcsa fájlra.

Ez volt az ő listája.

A háziorvos tájékoztatta a lista megtalálásáról a tisztiorvost, aki aztán már mint hivatalos tájékoztatást küldte körbe a hozzátartozó praxisoknak az internetese elérési útvonalat. A lap forrásai szerint forrásai szerint több helyen a nehezen megtalált listák is zavart keltettek. Volt ugyanis, ahol csak néhány embert, másutt több tucat pácienst jelöltek meg oltandóként. Utóbbi esetekben elbizonytalanodott az orvosok egy része, hiszen nem tudták, ki választja ki a hozzá sorolt 60-70 emberből azt a 16-ot, akit most csütörtöktől oltani kell. Tíz-tíz ember az adott praxisban, és minden körzetből hat-hat páciens a megyei vagy városi kórházi oltópontokon kapja meg a vakcinát.

Az országban mintegy 5000 praxisnak készült lista a legidősebb páciensekről, de a körzetek közül eredetileg is csak 1800-ba jutott volna oltóanyag. György István államtitkár tegnap már azt közölte: csak 1080 praxis kap 1-1 ampullát. Mivel egy ampulla 10 embernek elég, ez a mennyiség több mint 10 ezer ember beoltását teszi lehetővé.