A fideszesek 50, az ellenzékiek 8 százaléka adatná be magának a kínai vakcinát

A fideszesek 50, az ellenzékiek 8 százaléka adatná be magának a kínai vakcinát

A megkérdezettek mindössze 35 százaléka adatna be magának orosz vakcinát, a kínai oltóanyagok elfogadottsága pedig még ennél is rosszabb, a válaszadók 27 százaléka vállalkozna arra, hogy a távol-keleti ország laboratóriumaiban kifejlesztett készítménnyel oltsák be – ez derül ki a Publicus Intézet Népszava kérésére készített januári reprezentatív közvélemény-kutatásából.

A Publicus által megkérdezettek közül