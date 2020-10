Készüljön fel, hogy a home office-ban kiszáradhat az orra

Mindannyian ismerjük azt az érzést, amikor egy hosszabbra nyúló megfázáskor folyamatosan csak az orrunkat fújjuk a zsebkendőbe, a hatvanhetedik alkalommal pedig már alig akarjuk felkapni a kendőt, mert a gondolat is fáj, hogy a kisebesedett orrunkhoz érjünk. A száraz orrnyálkahártya nemcsak kellemetlen érzést okoz, hanem az egészségünkre ható további problémákat is generálhat.

Ha belegondolunk, ez teljesen logikus, hiszen az orrunkon át vesszük a levegőt, a nyálkahártya ezt melegíti fel, az orrban lévő csillószőrök pedig tisztító funkciót látnak el. Ha pedig valamilyen kórokozó kerül a rendszerbe, köhögéssel vagy tüsszentéssel a szervezet kilöki azt magából. Amennyiben az orrlégzés akadályozottá válik, szájon keresztül kezdjük venni a levegőt, ez azonban könnyen torok- és mandulagyulladáshoz vezethet. Ezért nagyon fontos, hogy az orrnyálkahártyánk ép legyen, és megfelelően tudjon működni.

Mitől lesz száraz az orrnyálkahártya?

Szervezetünk egészséges működéséhez nélkülözhetetlen a megfelelő folyadékbevitel. Így van ez az orrunkkal is, hiszen a nem megfelelő hidratáció előbb-utóbb az orrnyálkahártya szárazságához vezet. Mi több, emiatt csökkenhet a váladéktermelés is (egy csésze vízhajtó hatású kávé után például mindig igyunk meg ugyanannyi vizet is az egyensúly miatt!). Ráadásul ha valaki bármilyen allergia elleni gyógyszert szed, annak még eggyel több oka lehet arra, hogy az orrnyálkahártyája szárazabb legyen, ugyanis az antihisztamin-tartalmú gyógyszerek mellékhatásaként jelentkezhet a nyálkahártyák szárazsága. A nők esetében hormonális változások is okozhatnak orrszárazságot: ez nem feltétlenül a menstruáció velejárója, inkább annak megszűnése után léphet fel tünetként.

Az egyik leggyakoribb kiváltó tényező pedig egyértelműen az őszi és téli hónapokban beinduló fűtési szezon, mivel ilyenkor a lakások, irodák száraz levegője hamar kikezdi az orrnyálkahártyát. Nagyon fontos, hogy biztosítsunk megfelelő páratartalmat a lakásban és a munkahelyeken egyaránt: régebben a fűtőtestekre párologtatót volt szokás akasztani, de újabban a külön erre a célra szolgáló párásító eszköz használata ennél jóval hatékonyabbnak bizonyul. Manapság kiváltképp fontos erre figyelnünk, hiszen a pandémiához kapcsolódó óvintézkedések miatt rengetegen home office-ban dolgoznak. Sok kellemetlenségtől tudják megóvni magukat azok, akik otthonuk levegőjére is gondot fordítanak.

Megelőzni és eredményesen kezelni

Fentebb nagyjából vázoltuk, milyen megoldásokkal lehet elkerülni, hogy az orrunk kiszáradjon. Ám mindezek betartása ellenére sokan hajlamosak arra, hogy a probléma időről-időre megnehezítse a mindennapjaikat. A modern gyógyászatnak köszönhetően napjainkban már rendelkezésre állnak különböző tengervizes vagy sóoldatos orrspray-k, amelyek alkalmasak a tünetek kezelésére és megelőzésére egyaránt. Összetevőiknek köszönhetően ezek a készítmények segítenek a tünetek enyhítésében és nedvesítik az orrnyálkahártyát. Érdemes olyat választanunk, amely valamilyen ápoló összetevőt is tartalmaz, így támogatva az orrnyálkahártya regenerálódását, védelmét.

Kiemelt kép: Getty Images