Orbán Viktor maszk nélkül egyeztetett a globális járvány alatti első uniós csúcson, majd kezet fogott a többiekkel

A nemrég elkezdődő Európai Tanács-csúcsértekezlet kicsit szokatlanabb, mint a korábbiak. Ez az első olyan tanácsülés, amelyet a járvány kezdete óta élőben tartanak meg, tehát nem online jelentkeznek be a politikusok. A tanács ki is adott biztonsági előírásokat, amelyekben maszkviselésre és távolságtartásra kérik a résztvevőket.

Ennek köszönhetően már a kormányfők megérkezése is divatbemutatóra emlékeztetett, ahol a sima műtősmaszktől egészen Antonio Costa portugál miniszterelnökig terjedt a spektrum, aki a nevét is ráhímeztette a maszkjára.

🇨🇿🇭🇺🇵🇱🇸🇰 Just before the #EUCO summit is to begin, PM @MorawieckiM has joined a coordination meeting of the Visagrad Group leaders. #V4 #MFF #recoveryfund pic.twitter.com/vxAGDrlyNX

— Chancellery of the Prime Minister of Poland (@PremierRP_en) July 17, 2020