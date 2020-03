Gulyás: A kormány eddig 100 milliárdot költött a járvány elleni védekezésre

Az egyetemek zárvatartása 15 nap elteltével elvileg megszűnne, de a kormány azt kéri a fenntartóktól, hogy jövő hétfőn és kedden rendeljenek el szünetet addig, ameddig a parlament meg nem szavazza a felhatalmazási törvényt – közölte csütörtökön Gulyás Gergely. A bölcsődei és óvodai fenntartóktól szintén azt kéri a kormány, hogy rendeljenek el szünetet.

A március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet március 26-áig áll fenn, 15 nap után ugyanis a parlament beleegyezése szükséges a fenntartásához és a meghozott döntések életben tartásához.

Nem támogatta az ellenzék a felhatalmazási törvény keddi elfogadását Orbánnak nem elég a veszélyhelyzet 90 napos meghosszabbítása, az ellenzék időkorlát nélkül viszont nem szavazza meg a javaslatot, így egy hetet csúszik a döntés. Így csütörtökön lejárhat a rendkívüli jogrend.

Ennél nagyobb veszélyt jelentenek a határzárra vonatkozó intézkedések megszűnése, ezért a belügyminiszter elrendeli a schengeni belső határok ellenőrzését, a külső határok ellenőrzése pedig a megszokott rend szerint működik – közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón.

Ugyancsak lejár az ítélkezési szünet március 30-án, erről Varga Judit igazságügyi miniszter még tárgyal az Országos Bírósági Hivatal elnökével, ugyanakkor mivel a bírósági tárgyalásokat jobbára elhalasztották, inkább a határidők módosítása a feladat.

A koronavírus-járvánnyal kapcsolatban Gulyás elmondta, hogy az elmúlt napokban ugrásszerűen nőtt meg a betegek száma, lassan át fogunk lépni a tömeges megbetegedések időszakába. Hozzátette, hogy a magyar kormány minden olyan intézkedést, amelyet a szomszédos országok is meghoztak, előbb vezetett be, ennek köszönhető az, hogy a fertőzések száma arányaiban alacsonyabb maradt.

Ma Magyarországon van 2500 lélegeztetőgép,

amely rendelkezésre áll a kezelésekhez. A kormány külföldről is igyekszik vásárolni, de be fogják tartani azt a szabályt, hogy mivel a jelenlegi helyzetben a szabadpiac a szabad rablásra hasonlít, az lélegeztetőgép biztos, ami már megérkezett az ország területére – mondta Gulyás Gergely.

A kormány eddig 100 milliárd forintot költött a védekezésre, és a költségvetésben rendelkezésre állnak további források.

A miniszter elmondta, hogy mivel az Európai Unió nem plusz forrásokat társít a védekezéshez, hanem már létező pályázati források lehívását könnyíti meg, de mivel Magyarország jó pályázónak számít, ezért hazánk esetén a legkisebb a szabadon felhasználható összeg.

2021. január 1-jétől változatlan törlesztőrészlet mellett, megnövekedett futamidővel lehet majd visszafizetni a hiteleket – jelentette ki Gulyás Gergely, utalt a miniszter arra, hogy év végéig felfüggesztették a hitelek törlesztését a járvány miatt kialakult gazdasági helyzet könnyítésére.

A kormányinfón elhangzott, hogy a törlesztési moratórium,

a folyószámla hitelekre, illetve

a hitelkártyákra is vonatkozik,

ugyanakkor azokra a hitelekre, amelyek már a követeléskezelőnél vannak, nem.

Valószínűleg még márciusban megszűnik 30-40 ezer munkahely, de az április még rosszabb lesz,

jegyezte meg a miniszter, bár pontos számok még nincsenek, azokat a pénzügyminisztérium fogja összesíteni. Hozzátette ugyanakkor, hogy a magyar gazdaságban nincsenek strukturális problémák, a visszaesés egyetlen oka a járvány, ezért a kormány reményei szerint az állásvesztés csak néhány hónapig fog tartani.

A héten újabb ágazatokra terjesztik ki a járulékkedvezményt, azt azonban nem mondta el Gulyás, hogy melyek lesznek ezek. Arra a kérdésre, hogy a kormány kompenzálja-e az önkormányzatoknak a kieső adóbevételeket (helyi adó, idegenforgalmi adó), Gulyás azt mondta, hogy a kormánynak se kompenzálja senki. Mindenkit a közös teherviselésre kérnek, hogy a költségvetés egyensúlya fenntartható legyen.

Alapbetegség nélkül senki, az eddig Magyarországon elhunytak közül nem halt meg,

mondta Gulyás arra az újságírói kérdésre, hogy még mindig fenntartja-e azt, hogy a 65 évnél fiatalabbak nyugodtan megfertőzhetik egymást.

Rákérdeztek arra is, hogy mikor fognak előírni kötelező karantént a Spanyolországból érkezőknek, amely mára már jócskán a járvány egyik gócpontjává vált. A miniszter erre azt válaszolta, hogy az Operatív Törzs folyamatosan monitorozza a helyzetet, és ha kell, lépnek.

Ma azt tudjuk mondani, hogy június-júliusra várható a járvány tetőzése, de ez egyáltalán nem biztos,

jelentette ki a miniszter.

B. Nagy László fideszes képviselő negatív teszteredményt követően ment be a parlamentbe, az alkotmány pedig egyértelművé teszi, hogy a parlamenti ellenőrző funkciója rendkívüli jogrend esetén is fennáll, ami megkívánja a képviselők jelenlétét is – mondta Gulyás. Hozzátette, hogy a fideszes képviselő maximálisan betartotta az óvintézkedéseket, 3-4 méteres távolságra ült mindenkitől.

A digitális parlamenthez alkotmánymódosításra van szükség, és ha ezt a módszert alkalmaznák, akkor az ehhez szükséges rendszert is ki kellene építeni, de ez hónapokba telne. „A következő másfél-két hónapra ez nem tud megoldást jelenteni.”

A szerdai kormányülésen a kormány lezárta a Mátrai Erőmű eladásával kapcsolatos tranzakciót, amelynek alapján a Magyar Villamos Művek megvásárolja az erőművet 17 milliárd forintért. Az erőmű a villamosenergia-termelés 16 százalékát adja, ezért kulcsfontosságú Magyarország számára. Ugyanakkor a klímacélok miatt a jövőben átalakításra lesz majd szükség.

