Bessenyei Ferenc özvegye nekiment Márki-Zay Péternek

Vasárnap osztották ki a hódmezővásárhelyi önkormányzat alapította Bessenyei Ferenc Művészeti Díjat az alföldi városban született, kétszeres Kossuth-díjas színművész nevét viselő művelődési központban. Az ünnepségen B. Élthes Eszter, Bessenyei Ferenc özvegye és hagyatékának gondozója bejelentette, visszavonja a díj alapításakor a Bessenyei név használatához adott hozzájárulását. A Promenád cikke szerint B. Élthes Eszter ezekkel a szavakkal indokolta döntését:

Hozzátette, a bejelentést azért most tette meg, mert ez az est tulajdonképpen a város képviselő-testületének díszközgyűlésének minősült. Az özvegy ezt követően, a díjak átadását megelőzően elhagyta a gálaest helyszínét.

Az elismeréseket Márki-Zay Péter (Mindenki Magyarországa Mozgalom) polgármester adta át. A politikus hangsúlyozta, nem politikai szempontok motiválták a díjat odaítélő döntést. A hódmezővásárhelyi önkormányzat 2008-ban alapította meg a Bessenyei Ferenc Művészeti Díjat. A város díszpolgáráról elnevezett elismerés minden évben az amatőr és hivatásos színjátszás, népdal, magyar nóta, instrumentális zene, kórus, néptánc, vers- és prózamondás területeiről jelöltek közül egy személy, illetve csoport részére adományozható. A díjat az önkormányzat egyéni kategóriában megosztva Dratsay Ákos fuvolaművész-zenetanárnak és Berei Erzsébet zongora-művésztanárnak adományozta.

Márki-Zay hétfő délelőtt Facebook-oldalán kommentálta az eseményeket, szerinte kormánypárti és néhány hozzájuk igazodó ellenzéki sajtó felkészülten várta Bessenyei Ferenc özvegyének tegnapi beszédét és a névhasználat visszavonását mint a városban uralkodó politikai megosztottság következményét mutatták be.

B. Élthes Eszterrel beszéde után megbeszéltem, mi okozta az ő felháborodását: az, hogy a közgyűlés a város díjának odaítélésénél nem pontosan az ő javaslatait követte. Egyrészt egy általa korábban háromszor is megvétózott, de a városban politikától függetlenül mindenki által nagyrabecsült személy most díjazott lehetett, másrészt, hogy az általa javasolt országosan ismert színészt a közgyűlésünk (a fideszes tagokkal közösen) politikailag túl megosztónak találta ahhoz, hogy szakmai érdemei ellenére általánosan elfogadott díjazott lehessen. (Hogy ez sem politikai döntés volt, azt mutatja egy másik felmerült, ezúttal ellenzékiségéről ismert művész elutasítása ugyanebből az okból, ismét közösen.) A valóban és szándékosan botrányos felszólalás nem számomra, hanem Vásárhely egész lakosságának volt megalázó, különösen a díjazottaknak, akik megérdemelten kapták az elismerést

— fogalmazott Hódmezővásárhely polgármestere, aki posztjában megköszönte a közönségnek, hogy az özvegy szavait udvarias tapssal nyugtázták, másrészt hogy távozása után felállva, vastapssal fejezték ki az özvegy döntésével való egyet nem értésüket és kiállásukat a díjazottak mellett.

Hozzátette:

Érdekes jelek utaltak arra, hogy nem spontán, hanem nagyon is megszervezett és nagyon is politikai támadásról van szó, mégpedig nem az özvegy részéről: a meghívott fideszes vendégek széksorai üresen maradtak, és eljött az estről beszámolni az M1 országos televízió, akik a műsor előtt (és nem mondjuk a szünetben) már riportokat is készítettek velem és a díjazottakkal, és akik a botrányos beszéd rögzítése után távoztak is. A sajtó reakciója is villámgyors volt, gyanús, hogy előre megírt szövegek jelentek meg a helyi Lázár-médiában.