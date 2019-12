Győri gyerekgyilkosság: a nagymama ellenezte a láthatást

Győri családirtás: vizsgálat indul az igazságügyi szakértőknél is

Ombudsmani vizsgálat is indul a győri gyerekgyilkosság miatt

Rossz előérzete volt, de hiába kérte a lányát, hogy ne engedje el a gyerekeket – ezt mondta az RTL Klub Híradójának az a gyászoló nagymama, aki a győri családirtásban vasárnap két unokáját veszítette el. A férfi, aki megölte őket, egyiküknek az apja, a másiknak a nevelőapja volt. A férfi most először találkozott a gyerekekkel a börtönből való szabadulása után. 2016-ban meg akarta ölni feleségét, azonban idén jó magaviseletre hivatkozva szabadlábra helyezték.

A nagymama azt mondta, azóta nem bízott a volt vejében, amióta megpróbálta megölni a lányát. A gyászoló nagyszülő arról is beszélt, hogy a legkisebb gyermek nem emlékszik semmire, így egyelőre nem tudni, hogy szemtanúja volt-e a tragédiának.

H.G. a hétvégén saját fiát és nevelt lányát ölte meg, majd magával is végzett. A helyszínen ott volt a legkisebb, harmadik gyerek is, aki túlélte a támadást. Amint arról beszámoltunk, bár a férfi volt felesége miatt börtönben is ült, a szakértők nem valószínűsítették, hogy újabb bűncselekményt fog elkövetni. A Szombathelyi Törvényszék ezzel kapcsolatban kiadott közleményében azt írta:

A másodfokú bíróság a 2019. szeptember 27-én meghozott határozatával a bv. bíró feltételes szabadságot engedélyező döntését helybenhagyta, kiemelve azt is, hogy az elítéltnek Szombathelyről Győrbe való költözésével csökken annak kockázata, hogy az elítélt volt családtagjai sérelmére ismételten bűncselekményt követne el.