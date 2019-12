Átült a DK-ba két újpesti MSZP-s képviselő

A budapesti IV. kerület csütörtöki képviselőtestületi ülésén két szocialista képviselő bejelentette, hogy átülnek a DK frakciójába – értesült az ATV. Az információt a Magyar Hangnak is megerősítette Déri Tibor, a kerület polgármestere.

Farkas István és Szabó Gábor nem csak frakciót vált, hanem pártot is, a döntésük után a DK-nak hat, míg az MSZP-nek egy képviselője lesz.

Korábban Trippon Norbert alpolgármester is ugyanígy döntött, ő is az MSZP-től ült át Gyurcsány Ferenc pártjába. Döntését azzal indokolta, hogy egy hosszabb folyamat ért be és a DK az, amelynek a programjával, víziójával teljes mértékben azonosulni tud.

Kiemelt kép: 24.hu/Marjai János