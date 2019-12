815 millió forint közpénzből sikálják el Rogán játszótéri buktáját

Kisajátítja a Belváros a Bástya utcai játszóteret, ám 415 millió forinttal többet kell fizetnie érte annál, amennyiért a korábbi polgármester tíz éve eladta.

Kormányhivatali határozat kötelezi a belvárosi önkormányzatot arra, hogy a Bástya utca 1-11. szám alatti, 1728 négyzetméteres telek kisajátításáért 815,5 millió forintot utaljon át a terület eddigi tulajdonosának, a MAZ Investmentnek – derül ki a 24.hu birtokába került októberi dokumentumból, amelyet a fővárosi kormányhivatal igazgatója jegyez.

Bár a földhivatali adatok szerint jelenleg az önkormányzat jelenleg még nincs bejegyezve tulajdonosként, ez már csak idő kérdése lehet. A tavaly ősszel újra érdeklődést kiváltott belvárosi terület tíz évvel a privatizáció után hamarosan visszakerül az V. kerületi önkormányzathoz. Igaz, komoly árkülönbséggel: amíg Rogán Antal polgármestersége idején 400 millió forintért adta el a belváros egyik legértékesebbnek vélt telkét, most több mint kétszeresen áron vásárolják vissza. A telken az eltelt időszakban semmilyen fejlesztés vagy beruházás nem történt, sőt egy vita miatt az óvodások sem használhatják már egy éve a telken lévő kis játszóterüket. Ha tehát a közpénzegyenleget nézzük, úgy

415 millió forint mínuszt látunk.

Ennyit ért meg a Belvárosnak, hogy Rogán döntésével szembemenve, vagy ha tetszik, azt orvosolva a jövőben mégis saját vagyonaként tartsa meg az ingatlant, amelyen a korábbi parkoló már nem működik, azt felszámolta a tulajdonos, illetve az üzemeltető vállalkozó.

Kacifántos történet

Nem ez az egyetlen furcsaság a Bástya utcai történetben. A telek kalandos történetét korábbi cikkünk alapján rekonstruáljuk.

A telket még 2008-ban adta el az akkor Rogán Antal vezette önkormányzat. A középkori várfal melletti ingatlan tulajdonosa az SCD Grouphoz tartozó BP Property Delta Kft. lett. Szállodát akartak építeni, de ebből nem lett semmi. A cég 2013-ra bedőlt, a telek így felszámolóhoz került.

A felszámoló korábban 800 millió forintos irányárral próbálkozott, végül 601 millió forintért sikerült 2016-ban eladni a telket. Érdekesség, hogy az önkormányzat nem próbálkozott az árverésen, úgy tűnik, akkor még nem akarta visszaszerezni a telket, megfelelt, ha az magánkézbe kerül. Pedig akkor a jelenlegi 815 millió forintnál kevesebbért is hozzájuthatott volna a telekhez, és akkor nem tört volna ki a későbbi játszótérbalhé sem.

Az új tulajdonos 2016-ban Mazen Ramahi jordán befektető, szállodatulajdonos érdekeltsége, a MAZ Investment lett.

jordán befektető, szállodatulajdonos érdekeltsége, a MAZ Investment lett. Ekkor azonban már nem lehetett szállodát építeni a Kálvin térhez közeli telekre. Az V. kerületi önkormányzat új rendelete szerint a Bástya utca 1-11. alatti telken már kizárólag legalább 200 férőhelyes közforgalmú és lakossági mélygarázs volt építhető.

Annak pedig hamar jelentősége lett, hogy az eladáskor a felszámoló nem volt a terület birtokában. Birtokon belül ugyanis még mindig az önkormányzat volt, amely nem engedte birtokon belülre a terület új tulajdonosát. Miután a jordán üzletember hónapokon át nem tudott megegyezni az V. kerülettel a birtokba adásról, 2018 őszén saját kezébe vette az ügyet.

Behatolt a területre és az ott lévő játszóteret, ahová a szomszéd óvodából jártak át játszani a gyerekek, egyszerűen lebontatta. Állítása szerint Mazen Ramahi többször kérte az önkormányzatot, hogy beszéljék meg az ügyet, így azt is, hogy mi legyen a játszótérrel, de erre érdemi reakciót nem kapott.

Ezután, 2018 végén jogi szkander vette kezdetét. A vállalkozó pert, az önkormányzat kisajátítási eljárást kezdeményezett.

A most őszi kampány hajrájában az újrázó fideszes polgármester, Szentgyörgyvölgyi Péter diadalittasan közölte, hogy amit „megígérek, azt teljesítem. A Bástya utcai telket visszaszereztük a belvárosiak közössége számára.” A történet azért volt fontos, mert az óvodások szülei, akárcsak gyermekeik, nehezen viselték a játszótér elvesztését, és a helyzet kezelése az óvodától is komoly erőfeszítéseket kívánt. Facebook-bejegyzésében azt ugyanakkor nem árulta el Rogán Antal utódja, hogy mindez mennyibe került a kerületnek, és a korábbi eladás felemlegetésétől, pláne minősítésétől is tartózkodott.

Elégedetlen vállalkozó

A kisajátítást – derül ki az erről határozó 12 oldalas dokumentumból – a György István vezette fővárosi kormányhivatal „terület-, és településfejlesztés, illetve örökségvédelem közérdekű célra” rendelte el a belvárosi önkormányzat javára. Az indoklásból kiderül, hogy a kormányhivatal szerint a

tervezett célok megvalósítása és a régészeti értékek megfelelő szakértelemmel történő megóvása és az értékekről való szakértő, a haszonszerzés szempontját nélkülöző gondoskodás kizárólag Kérelmezőtől (tehát az önkormányzattól – a szerk.) mint tulajdonostól várható el.

Ez az érvelés két szempontból is érdekes: az indoklásban nem esik szó arról, hogy az önkormányzat tíz évvel ezelőtt mégiscsak saját maga mondott le a városfal közérdekű gondozásáról és bemutatásáról. Másrészt a jordán befektető maga is a városfal szakszerű bemutatására törekedett volna, az általunk megtekintett mélygarázs-koncepcióban, valamint látványtervekben városfalmúzeum is szerepelt. A vállalkozó elmondása szerint erről beszéltek Szentgyörgyvölgyi polgármesterrel, aki kapcsolatuk elején pozitív és nyitott volt a projekttel kapcsolatban.

Dohány utca A Budapesten élő Ramahi több szállodát is üzemeltet. Az ő cége reinkarnálta a Hungária fürdő és a Continental Hotel épületeit a Dohány utcában, de a beruházó ZeinaHotel Kft. felszámolásba dőlt 2014-ben mintegy 10 milliárd forint kötelezettséggel. Nem derült ki, miért olyan fontos a Ramahi-cég, de a fejlesztő-üzemeltető ZeinaHotel Kft. sorsát a kormány nem bízta a véletlenre: nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűnek minősítette. Az ügy állami felszámolások esetében ritka eredménnyel, egyezséggel zárult, így a ZeinaHotel felszámolási eljárását megszüntették. Nem is az állami beavatkozással, hanem egy gigabírsággal került címlapokra a Ramahi-cég, a felszámolási eljárás közepette egy több mint 2400 milliárdos kártérítés réme lebegett a ZeinaHotel felett. A Continental cégérén ugyanis a Zara Hotel név is szerepelt egy időben, és ezért a márkanév tulaja pereskedett.

Mazen Ramahi a 24.hu-nak azt mondta: elképedve áll a kormányhivatal döntése előtt. Szerinte hihetetlen, hogy miközben ő minden törvényt betartva, szabályosan vásárolta meg a telket, azt most mégis „elveszik” tőle. A kormányhivatal által megállapított 815 millió forintot már átutalták neki, de ennek ellenére pert kezdeményez. Mint mondta, a kormányhivatali döntésben megállapított árat, valamint az egész kisajátítási eljárás jogszerűségét támadja. Előbbit kevesli, utóbbit vitatja, jelezve, hogy ő a többszintes, közel 300 férőhelyes mélygarázst úgy építette volna meg, hogy a kialakítás során a felszínen park, illetve a városfalat bemutató múzeumi tér jöjjön létre. Ráadásul Ramahi az értékbecslő útján megállapított ár nagyjából kétszeresét tartaná reálisnak. A kormányhivatal azzal indokolta a 815,5 milliós összeget, hogy „értékcsökkentő tényező” az ingatlan régészeti műemléki védettsége, valamint hogy az ingatlanon csak mélygarázs létesíthető, a műemléki és régészeti leletek védelmét biztosítani kell, illetve hogy „alacsony a kereslet a hasonló adottságú ingatlanokra”.

Érdekesség, hogy a kormányhivatal során indított eljárásban a hivatalt Kókány Csaba ügyvéd képviselte, aki Kertész Balázst váltja a belvárosi vagyongazdálkodási cég vezetésében.

Ki nyert, ki vesztett?

A kacifántos Bástya utcai történet végén – amely a bíróságon azért folytatódik – érdemes feltenni pár kérdést. Például hogy van-e vesztese az ügynek.

A jordán üzletembert, noha neheztel a döntés miatt, konkrét anyagi veszteség aligha éri. 600 millió forintért vette a telket, amelyet kiadott egy alvállalkozónak, most kap ért 815 milliót. Ha nem sikerül is megvalósítania a tervezett mélygarázst, komoly veszteség nem érheti.

Az önkormányzat tíz év elteltével ugyanott van: övé a telek. Holott a kerület fideszes vezetése (amelyet a képviselő-testület egyöntetűen hatalmazott fel tavaly decemberben, hogy a visszaszerzés ügyében eljárjon) győztesnek mutatja magát, 415 millió forintot kellett ráfizetnie arra az összegre, amennyit a telekért kapott annak idején. A Rogán Antal idején eladott ingatlan visszavásárlási többletét pedig nem finanszírozhatják másból,

csak közpénzből.

Az önkormányzatnál érdeklődtünk, mit terveznek a telekkel, és miként ítélik meg a történteket, hogyan vélekednek a korábbi polgármester telekértékesítéséről, és a mostani többlet költségről. Ezekre nem válaszolt az önkormányzat, amelytől csak azt tudtuk meg:

a telken történő átalakítás előkészítő folyamatait az önkormányzat megkezdte,

a céldátum 2022. január 1-je,

az önkormányzat célja, hogy a területet a lehető leghamarabb megnyissa a belvárosiak előtt.

Az önkormányzattól így még azt se tudtuk meg, hogy mélygarázst, vagy esetleg parkot kíván a területen kialakítani.

