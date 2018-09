Nem adja a belvárosi önkormányzat az óvoda udvarát, ahova parkolót akarnak

Pénteken lezárták a belvárosi Bástya utcai óvoda udvarát, mert a tulajdonos parkolót akar rajta üzemeltetni, számolt be a hírről hétfőn a hvg.hu. A szülők érthető módon felháborodtak, hiszen egyrészt az ő pénzükön újult meg az udvar, másrészt a gyerekek így udvar nélkül maradnak. A Bástya utcai óvoda kertje egy közös ingatatlanon helyezkedik el egy parkolóval, a telekről tavaly év végén írtuk meg, hogy a jordán hotelkirálynál landolt.

Az önkormányzat viszont a hvg.hu mai cikke szerint ragaszkodik az óvoda udvarához. A lapnak küldött közleményükben azt írják, hogy

kisajátítják a telket, mivel a beruházó – hiába vásárolta meg – csak mélygarázs építésére kapott engedélyt, a játszótérhez hozzá sem nyúlhattak volna.

Az önkormányzat azt állítja, hogy korábban többször is próbáltak egyeztetni erről a tulajdonossal, nem kaptak választ, ezért úgy döntöttek, hogy most közbeavatkoznak. A képviselő-testület már 8 évvel ezelőtt döntött arról, hogy a telken maradnia kell a játszótérnek, ezért az önkormányzat szeptember 20-i képviselő-testületi ülésén napirendre is veszik a kisajátítási eljárás megindítását.