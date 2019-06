Sajnos a patkányok nem ismerik a budapesti kerülethatárokat

Budapesten két kerületi önkormányzat is úgy döntött, hogy saját hatáskörben próbál meg tenni az egyre súlyosabb patkányhelyzet ellen. Kispesten a Bábolna Bio Kft. már meg is kezdte a mentesítést az önkormányzat kijelölt ingatlanjaiban, és információink szerint ez a cég lát neki a munkának a zuglói önkormányzat megbízásából is.

A két önkormányzat azért adott megbízást a cégnek, mert kerületükben egyre több a patkány. Zuglóban előfordult, hogy a rágcsálók miatt nem mehettek óvodába gyerekek, ezért a Herminka óvoda vezetője a jegyzőtől kért segítséget. De nemcsak ebből a két kerületből, hanem szerte Budapestről érkeznek bejelentések a korábbinál sokkal nagyobb számban jelen lévő patkányokról.

Azóta, hogy a főváros a Bábolna Bio helyett egy másik cégre, az RNBH Konzorciumra bízta Budapest patkánymentességének fenntartását, csak a bejelentések száma ismert, a budapesti patkányfertőzöttség – a kormányhivatal által minden hónapban mért – adatait eltitkolják. Noha a kormányhivatal elvileg átadja ezeket a fővárosnak, nyilvánosságra hozni senki nem akarja őket.

Mit jelent a patkánymentesség? 2019 áprilisáig a Fővárosi Kormányhivatal népegészségügyi főosztályának járványügyi osztálya ellenőrizte azt, hogy egy kerületben hány objektum patkányfertőzött. Májustól ezt a tevékenységet a Nemzeti Népegészségügyi Központ végzi, így neki kell megvizsgálnia, teljesíti-e a Fővárosi Önkormányzat által megbízott cég az előírt patkánymentességi szintet. Ehhez az szükséges, hogy a vizsgált kerületben egy hónapban az objektumok 1, a belső kerületekben 2 ezrelékénél ne legyen több fertőzött.

2017 augusztusában, amikor még a Bábolna Bio végezte a fővárosi patkányirtást, a bejelentések száma 677 volt. Egy évvel később viszont már 1877 bejelentés érkezett Budapesten ugyanebben a hónapban. De hogy ne csak egy hónapot emeljünk ki: 2017 augusztusától 2018 márciusáig összesen 4364 bejelentés érkezett (ezek közül 1237 volt valós), míg 2018 augusztusától 2019 márciusáig 7811 bejelentésről tudni. A valós patkányészlelésekről az új konzorcium nem közölt pontos adatokat, de nyilatkozatok szerint a többségük valósnak bizonyult, ezzel szemben a Bábolna Bio tapasztalatai szerint szolgáltatásuk idején a bejelentések 25-30 százalékáról derült ki, hogy ténylegesen volt ott patkány.

Politikai demonstrációnak jó, másra nem

A bejelentések száma 79 százalékos emelkedést mutat. Az viszont erősen kérdéses, hogy egy-egy önkormányzat mennyire tud tenni a kialakult helyzet ellen.

A patkányok nem értesülnek a NER aktuális helyzetéről, ha nincs irtás, akkor jönnek

– mondta forrásunk, aki szerint a patkánymentesség fenntartása kerületi szinten lehetetlen. Habár volt a ’90-es években kezdeményezés arra, hogy az önkormányzatok végezzék az irtást, ne a főváros, de az ötletet rövid időn belül elvetették.

Sajnos a patkányok nem ismerik a kerülethatárokat, így ha az egyik kerület tisztességesen elvégzi a feladatot, egy másik viszont nem megfelelően kezeli a helyzetet, akkor nem lesz hatékony a mentesítés. További probléma, hogy sem a zuglói, sem a kispesti önkormányzat nem tudja teljeskörűen átvenni a patkánymentesítést a kerületben, leginkább csak saját ingatlanjaiban végeztethet prevenciót vagy irtást.

Politikai demonstrációnak jó, de nem elég hatékony,

– mondta a témában jártas forrásunk.

Miért szaporodtak el a patkányok?

Miután az RNBH konzorcium megnyerte a közbeszerzést, három hétig nem irtott, ez azonban önmagában még nem lehet ok a bejelentések számának több mint 70 százalékos növekedésére. Elképzelhető, hogy a konzorciumnak az induláskor még nem állt rendelkezésére a megfelelő stáb, és így könnyen lehet, hogy csak a bejelentéseket kezelték, de a prevencióra nem tudtak kellő energiát fordítani. Reisinger Mátyás, az RNBH konzorcium vezetője a rágcsálók számának növekedését a száraz idővel és a sok építkezéssel is indokolta, de korábban is volt már hasonló időjárási körülmény és az építkezések magas száma sem rendhagyó. A konzorcium azzal is érvelt, hogy a Bábolna Bio szerei nem voltak elég hatékonyak, ugyanakkor a konzorciumnak az általa használt eltérő hatóanyaggal nem sikerült csökkentenie a rágcsálók számát, sőt a patkányészlelések száma megnőtt.

Nehézségei a Bábolna Biónak is voltak, hiszen amikor 2012-ben lejárt az előző szerződése, az önkormányzat miatt nem tudtak időben új szerződést kötni, ezért öt hónapig, 2012 októberétől 2013 márciusáig a Bábolna egyáltalában nem végezhetett patkánymentesítést a csatornahálózatban. Ennek meg is lett a következménye, elkezdett növekedni a patkánypopuláció, és egy-egy kolóniában a rezisztencia jeleit is fel lehetett fedezni, vagyis nőtt az irtási szerekkel szembeni ellenálló képességük.

A növekvő adatok láttán a Bábolna új módszereket alkalmazott, aminek hatására 2017 végére sikerült megfordítani a folyamatot, amit 2018 első félévének az adatai jeleznek. A kormányhivatal ellenőrzési adatai azt mutatták, hogy a patkányészlelések száma a tavalyi első félévében nem haladta meg az előírt határértékeket.

Ítélet nincs, már százmilliókat kellett adni az új cégnek

A Bábolna Bio 47 éven keresztül fenntartotta a budapesti patkánymentességet, ezért volt igazán meglepő, hogy a Főpolgármesteri Hivatal által kiírt közbeszerzési eljáráson nem ezt a céget hirdették ki győztesnek. Igaz, hogy az RNBH konzorcium jobb ajánlatot tett, ám azóta már 648 millió forint rendkívüli többletforrást kellett biztosítani számukra a patkánymentesség fenntartására, amiből egyelőre 300 millió forint felhasználását szavazta meg az önkormányzat. Vagyis 2019-ben 504 millió forintba kerülne mindez, amit korábban ennek harmadából megoldott a Bábolna Bio.

Forrásunk szerint a konzorcium jól bevált módszert alkalmazott: a közbeszerzés során alulárazott, majd miután nyert, pénzt kért.

A Bábolna Bio a tender eredményével és elbírálásával kapcsolatban jogorvoslatot kért a Közbeszerzési Döntőbizottságtól, de jogorvoslati kérelmét a döntőbizottság elutasította. A döntést a Bábolna Bio megtámadta a bíróság előtt, a per jelenleg is folyik. A május 29-ei tárgyaláson szeptemberre újabb tárgyalási napot tűztek ki.

A Bábolna Bio szerint a közbeszerzési hatóság három kérdést is rosszul mérlegelt:

A jelentkezőknek bizonyítaniuk kellett, hogy meghatározott méretű településeken végeztek patkányirtást. A konzorciumba olyan cégeket vontak be, amelyek ennek a kritériumnak megfeleltek, de fontos volt az is, hogy patkánymentesség fenntartása egy teljes közigazgatási terület összes ingatlanjára vonatkozzon. A Bábolna Bio szerint az RNBH konzorcium ennek a kritériumnak nem felelt meg.

A Bábolna Bio szerint azok a szerződések, amelyeket a konzorcium bemutatott, nemcsak rágcsálók irtására vonatkoztak, hanem rovarirtásra is, ezért tudta teljesíteni a pénzügyi referenciát a konzorcium.

A kiírás előírta azt, hogy hány olyan szakembert kell felmutatni, akinek van tapasztalata rezisztens patkányok irtásában. A Bábolna Bio álláspontja szerint a benyújtott anyagokból nem tükröződik, hogy irtottak-e már rezisztens patkányokat a konzorcium cégei. A konzorcium viszont úgy érvelt, mivel munkatársai régóta irtanak patkányokat, ezért nyilván volt már dolguk rezisztens patkányokkal is.

