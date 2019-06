Jeszenszky Géza DJ Jeszyről: Pszichológiai okai vannak, hogy a fiam másként gondolkodik a politikáról, mint én

Megkérdezte a Népszava Jeszenszky Gézát, az Antall-kormány volt külügyminiszterét, mit szól ahhoz, hogy a fia, DJ Jeszy, azaz Jeszenszky Zsolt „a kormánytábort erősíti”.

Az apa válasza:

Elfogadom, hogy a fiam másként gondolkodik a politikáról, mint én. Szerintem ennek elsősorban nem is politikai, inkább pszichológiai okai vannak. Egy volt külügyminiszter apával a háta mögött azt szeretné, ha saját jogon szerezne ismertséget és népszerűséget.

Az interjú egyik apropója az, hogy harminc évvel ezelőtt, 1989. június 16-án tartották Nagy Imre és társai újratemetési szertartását a Hősök terén. Orbán Viktor az ott elmondott, a szovjet csapatok azonnali kivonását szorgalmazó beszédének köszönhetően vált országosan ismert politikussá. Jeszenszky Géza díszőrséget állt a koporsóknál.

Akkor találkoztam először Orbán Viktorral. A beszéde után bemutatkoztunk egymásnak, gratuláltam neki. Aztán hozzátettem, hogy veszélyesnek, korainak tartom, amit mondott… Még atomfegyverek is voltak hazánkban. A teljes kivonásról csak 1990. márciusban írta alá az egyezményt Németh Miklós kormánya. Attól tartottunk, hogy a Szovjetunióban bármikor negatív fordulat történhet, aminek nagyon súlyos következményei lehetnek, elmarad a remélt rendszerváltozás… A félelmeink azonban egyáltalán nem voltak alaptalanok, ennek bizonyítéka az 1991-es – végül meghiúsított – moszkvai puccskísérlet. A visszarendeződés lehetősége egészen komoly fenyegetés volt. Felhívott Manfred Wörner, a NATO főtitkára, és együttérzését hangsúlyozta. Azt nem mondta, mert nem mondhatta, hogy ha visszajönnek a szovjet csapatok, számíthatunk a NATO fegyvereire.

Jeszenszky Géza az MDF 1994-es bukása után is maradt a politikában, 1996-ban átlépett a Magyar Demokrata Néppártba, majd az addigra liberálisból konzervatívvá alakuló Fidesznél talált otthonra:

Utóbbi nagyköveti mandátumát maga adta vissza, amikor 2014 őszén a kormány a Norvég Alapot és az általa támogatott civil szervezeteket támadta.

Erről is beszél a népszavás interjúban:

Jeszenszky Géza szót ejt az interjúban az 1956-os Intézetről, melyet a kormány beolvasztott a VERITAS-ba (ami Rainer M. János, az intézetet vezetője szerint egyet jelent a megszűnésükkel).

A volt külügyminiszter reakciója:

Az intézetet kiváló barátom, akit máig gyászolok, Litván György hozta létre. Fájdalmas. Az, amit a kormány emlékezetpolitikának nevez, eufemisztikus kifejezése a történelemhamisításnak. Most éppen Nagy Imrét akarják kiretusálni a forradalomból. Korábban historizálásnak hívták, amikor a történetírás a politika szolgálólányává válik. Az viszont nem történész, aki hajlandó a hatalmat így szolgálni.

A cikkben szóba kerül a legenda, miszerint Antall József miniszterelnök a halálos ágyán Orbán Viktort nevezte meg politikai örökösének.

Jeszenszky erre azt mondja:

Cáfolom az állítást. Antall József nővérének lánya az én feleségem. Életének egy részét Antall ebben a lakásban töltötte, ahol most ülünk, elég jól ismertem a véleményét. Amikor válságosra fordult az állapota, határozott álláspontja volt, hogy nem akarja megkötni az MDF kezét, ezért nem nevez meg senkit utódjának. A tehetségesnek és felkészültnek tartott ellenfeleit viszont mindig is becsülte. Halála előtt nem csak Orbán Viktorral beszélt, hanem az SZDSZ-es Tölgyessy Péterrel is. A legendából csupán annyi igaz: számoltunk a lehetőséggel – mi több, kívánatosnak tartottuk volna –, hogy az 1994-es választás után az MDF koalíciót kössön a Fidesszel. Ebből semmi nem lett, vesztettünk.