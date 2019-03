NAIH-elnök: Az, hogy egy cég mennyit ad taóra, nyilvános adat, de az nem, hogy kinek adja

Interjút közölt hétfői számában Péterfalvi Attilával, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökével a Népszava, amelyben több témát is előszedtek.

Péterfalvi szerint a választásokkal kapcsolatos adatvédelmi panaszok kivizsgálása nehéz, mert szinte lehetetlen bizonyítani a jogsértést.

Az ajánlóívek lemásolása egyértelműen bűncselekmény, és itt – ahogy említettem – nem csak a személyes adattal visszaélés tényállás megvalósulásáról lehet szó. Ahogy az is tiltott, hogy valaki az ajánlóíveket lemásolva kerüljön be egy másik párthoz szimpatizánsnak. De azt aligha lehet felderíteni, hogyan került egy másik párthoz egy név vagy telefonszám. (…) Tudomásul kell venni, hogy ez is része a politikai marketingnek.