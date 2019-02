Jézus vagy lottóötös? – így fizeti a Felház a plakátkampányát

Március 15-én tartja nagyszabású zárórendezvényét a Felház karizmatikus keresztény mozgalom, amire azért irányul kiemelten sok figyelem, mert az egyik vezetője Orbán Gáspár, Orbán Viktor fia.

Ha dj-knek van joguk az Akváriumban lenni, Jézus Krisztusnak hogy ne lenne? Cikksorozatunk első része a Felház nevű keresztény mozgalomról, ami arról lett híres, hogy Orbán Viktor fia az egyik vezetője. Hogyan történhetnek „bibliai csodák” a Belvárosban?

Tavaly októberben jelentették be, hogy hamarosan véget ér jelenlegi formájában a Felház, ekkor megírtuk, hogy ez nem jelenti a mozgalom végét, csak az átalakulását. Prekopa Donát és Ember Illés, a Felház két másik vezetője akkor elmondta, hogy Házi Felház néven továbbra is buzdítják a keresztény mozgalmárokat vidéki imaalkalmak szervezésére – már hét városban vannak jelen –, és ők maguk is folytatják a munkát más módokon. Prekopa Donát például műsorvezető lett a februárban elindult Manna FM nevű budapesti rádión.

Nem megszűnik, hanem szintet lép a Felház Jogi személlyé alakul, de egyház továbbra sem lesz Orbán Gáspárék mozgalma. Arra számítanak, hogy még szélesebb körhöz juthatnak el, és még nagyobb hatással lehetnek Magyarországra.

Mennyi pénzt ér meg az evangélium terjesztése?

Mindezektől függetlenül a budapesti alkalmaknak vége lesz március 15-ével, és ennek a jelentőségét az is jelzi, hogy

Budapest-szerte Felház-plakátok bukkantak fel február közepén.

A plakátok egy szavazólapot imitálnak, ahol két lehetőség közül lehet választani, és a jó választás mindig Jézus. „Reménykedsz?” – teszi fel a kérdést az egyik plakát, a Jézus melletti válaszlehetőség a lottóötös. „Létezik?” – kérdezi egy másik, a rossznak gondolt opció a „herceg fehér lovon”, míg a másik ismét Jézus. Az egyik plakát pedig a Magyar Kétfarkú Kutya Párt szlogenjét plagizálja a 444 szerint.

A citylight plakátok jó helyeken – Budapest belvárosában, a metróban – jelentek meg, ezért kíváncsiak voltunk, miből van erre pénze a Felháznak, hiszen alkalmaikon adományokat gyűjtöttek az eseményeik szervezésére. Egy plakátkampány pedig nem olcsó mulatság.

A finanszírozással kapcsolatban ugyanaz a válasz mint eddig, adományokból tartja fenn magát a mozgalom, ezt is felajánlásból fizetjük ki. A mi nézőpontunkból nem alig volt pénzünk az alkalmakra, hanem Isten eddig is mindig gondoskodott mindenről, ahogy ezután is fog

– válaszolta kérdésünkre Ember Illés, aki azt is elmondta, hogy volt már ilyen kampányuk, „mégpedig a Pécsi Felház előtt, ami bizonyos szempontból az addigi legnagyobb volumenű eseményünk volt, mint ahogy a mostani is az lesz, ezért fektetünk nagyobb hangsúlyt a kommunikációra most is”.

Ahogy kiderült az egyik korábbi Felházról írt cikkünkből, „az evangélium terjesztése minden pénzt megér”, azonban számszerűen is kíváncsiak voltunk arra, hogy ez mit jelent.

Mint megtudtuk, 65 citylight plakát került ki két cég felületeire, ezek a Hungaroplakát Kft. és a JCDecaux Hungary Kft. A Hungaroplakát budapesti citylight-listaárai fél hónapra nettó 80-90 ezer forint körül alakulnak, a JCDecaux-é 75 ezerrel indulnak. A Felház plakátok egy hónapig lesznek kint:

ha 80 ezres átlaggal számolunk, akkor egy hónapra 10 400 000 forintot kapunk. Azonban ennél lényegesen kevesebbet költött a Felház a plakátkampányra.

Azt érdemes tudni, hogy a plakátok listaárait lényegében soha nem fizeti ki egyetlen reklámozó sem, hanem abból komoly kedvezményt adnak a közterületi hirdetőcégek a megrendelőiknek.

Last minute, visszamaradt helyeket vásároltunk a plakátoknak, amiket a megrendelők visszamondtak kevéssel a plakátozás előtt

– mondta Ember Illés. És valóban, a Felház olyan kedvező szerződést kötött, hogy egyetlen plakáthelyért sem fizetnek többet 40 ezer forintnál egy hónapra, így a teljes kampány kijön 2,5 milliónál kevesebből, azaz körülbelül negyedáron hirdethetnek.

Erre pedig az adományok bőven van pénzük: a Felház tavaly 34,3 millió forint adományt kapott. Magánemberektől 13,7 millió, jogi személyektől 4 millió érkezett a számlára, a rendezvényeken tartott gyűjtésekből pedig 16,5 millió forint jött össze.

Kiemelt kép: Farkas Norbert / 24.hu