Magyarország több mint Orbán Viktor

Egyetértünk abban, hogy Magyarországnak csatlakoznia kell az Európai Ügyészséghez, hogy végre független vizsgálatok induljanak el a rendszerszintű állami korrupcióval kapcsolatban – szólította meg a közönséget Jávor Benedek, a Párbeszéd EP-képviselője.

Az Európai Ügyészség annak a szimbóluma, amiről végső soron az Európai Unió: közös célok érdekében közösen tartjuk be a közösen kialakított szabályokat. Jávor szerint nem véletlen, hogy Orbán Viktor és Polt Péter legfőbb ügyész ennyire fél attól, hogy Magyarország is az Európai Ügyészség tagja legyen. „Európában Orbán Viktor nem kiskirály.” Az Európai Unió azt is tudja, hogy Magyarország sokkal több mint Orbán Viktor.

A politikus hozzátette: „Mi magyarok is a jog uralmában, a méltányosság gyakorlásában, az egyenlőségben és a szabadságban hiszünk” és a magyarok mindig is ebben hittek. Ugyanakkor egyesek számára fontosabb a svájci bankszámlák felpumpálása, mint a haza sorsa vagy mint az 1956-os forradalom üzenete.

Jávor szerint az a legfontosabb, hogy 2019-ben az EP-választáson közösen lépjünk fel az Orbán-rezsim ellen.