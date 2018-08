Az Orbán-bányában forgolódnak Mészáros üzlettársának teherautói

A Duna Csoport sorra nyeri el nagyértékű állami megbízásokat.

Nagy a forgalom az Orbán Viktor apjának többségi tulajdonában lévő kőbányánál, és az utóbbi hetekben gyakran feltűntek Mészáros Lőrinc üzlettársának teherautói is – írja a Direkt36 tényfeltáró központ a 444-en megjelent cikkében

Ezek a teherautók a Vakond Via Kft. járművei, amely a Duna Csoportként ismert építőipari konglomerátum tagja. Ez a csoport az elmúlt években – több esetben az Orbán Viktorral jó személyes viszonyt ápoló Mészáros Lőrinc cégeivel társulva – sorra nyert el nagyértékű állami megbízásokat. Az együtt végzett munkák mellett más kapcsolat is van a cégcsoport és Mészáros között: a Duna Csoport meghatározó tulajdonosának, Szíjj Lászlónak közös cége is van a mára az ország egyik leggazdagabb emberévé vált egykori felcsúti gázszerelővel.

A Vakond Via Kft. nem válaszolt a Direkt36-nak a szállítmányok tartalmával és úti céljával kapcsolatos kérdéseire, de legutóbbi üzleti beszámolója szerint a társaság tevékenységét elsősorban a cégcsoport zászlóshajójának számító Duna Aszfalt kivitelezési munkái kötik le. A cégcsoport honlapján fellelhető információk szerint ezek jellemzően közpénzből megvalósuló nagyberuházások, például útépítések és csatornázások. A Direkt36 korábban egy cikksorozatban mutatta be, hogy ilyen munkákban jelentek meg beszállítóként és alvállalkozóként az Orbán Viktor apjának és testvéreinek tulajdonában álló cégek is.

A Vakond Via teherautói láthatóan gyakori vendégek a Fejér megyei Gánt közelében elterülő bányatelepen. Nemcsak július 26-án tűntek fel a vakondos matricával feldíszített kamionok, hanem egy héttel korábban is lehetett látni a cég járműveit az Orbán-bányánál, ahol egyébként is nagy a forgalom. A Direkt36 munkatársának látogatásai során folyamatosan érkeztek a teherautók az Orbán apjának többségi tulajdonában lévő Dolomit Kőbányászati Kft. nevű cég telepére. A legtöbb teherautón nincs jelzés, így csak ritkán derül ki egyértelműen, hogy mely cég szállítja a terméket.

A Direkt36 által készített videón jól látható, hogy milyen nagy forgalom zajlik a bányánál.

A tényfeltáró központ a Dolomit Kft.-t is megkereste több kérdéssel, de ők szokásuknak megfelelően nem reagáltak ezekre.

A Direkt36 emlékeztet arra, hogy az Orbán család három legfontosabb vállalkozása – a Dolomit Kft, a Gánt Kő Kft, és a szállítmányozással foglalkozó Nehéz Kő Kft. – tavaly közel 5 milliárd forintnyi bevételt termelt, ami majdnem a duplája az 5-6 évvel ezelőtti forgalomnak. Eközben a magánvagyonuk is jelentősen gyarapodott, az elmúlt 3 évben ugyanis több mint 6 milliárd forintot vettek ki osztalékként ezekből a cégekből, igaz, ennek egy részét a Dolomit Kft. kisebbségi tulajdonosai, az Orbán családhoz rokoni szálon nem kötődő üzlettársak kapták.

Úgy tűnik, hogy a családi vállalkozások irányításában főszerepet játszó Orbán Győző – a miniszterelnök édesapja – nem aggódik amiatt, hogy kedvezőtlenre fordulnának az üzleti kilátásaik. A Dolomit Kft. idén áprilisi taggyűlésén döntött arról, hogy úgy fizetnek ki 2,5 milliárd forintnyi osztalékot, hogy annak többségét a korábbi években felhalmozott tartalékból fedezik. A jegyzőkönyv szerint ekkor Orbán Győző igyekezett megnyugtatni tulajdonostársait, hogy az osztalékfizetés nem fogja veszélyezteti a cég fizetőképességét.