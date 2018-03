Kamujelöltet kapott rajta a Momentum

100 aláírást 100 aláírásért, ez volt a Tempo Párt állítólagos aktivistájának ötlete, amit a momentumosok elutasítottak.

Négy év nyugalom után a szigorítások ellenére is eljött megint a kamupártok ideje. Ugyanis már nincs kopogtatócédula, az ember az aláírásával több jelöltet is támogathat. Sok kis kamupárt repül rá erre, mivel így csomó állami kampánytámogatást kaphatnak. Hasonló a Tempo Párt is, amit Borbély József vezet, aki magát az „Apostoli Magyar Királyság kormányzójának“ vallja.

A Momentum Mozgalom Pest megye 8-as választókörzetében, Szigethalmon kapott rajta egy kamupártot azon, hogy másolással akarnak aláírást szerezni. Odament a Tempo egy embere Tótok József momentumos jelölt aktivistájához, és felajánlotta neki, hogy ad 100 aláírást 100 másikért cserébe, tehát átmásolhatják egymásét. Katona Sándor, a Momentum aktivistája visszautasította ezt, pedig

Voltak nála kitöltött ívek is, így mindez nyilvánvalóan arra utalt, hogy másoljanak egymásnak aláírásokat.

A Momentum felháborodott, kifogást tett a választási bizottságnál és feljelentést tett a rendőrségen. Nem lesz nehéz feladatuk a hatóságoknak, hisz a Tempo embere még névjegykártyáját is odaadta. Az Index arról ír, a Nemzeti Választási Iroda szerint eddig a Tempo Párt egyetlen jelöltjét vették nyilvántartásba.

Csaláson kaptuk az egyik kamupártot "Mi nem játszunk ilyet, pont ezt a rendszert akarjuk leváltani, ami így működik" – mondta a Momentum aktivistája, miután elutasította az egyik kamupárt ajánlásmásolgatós próbálkozását.#vanremény #momentum2018 💜🇭🇺 Közzétette: Momentum Mozgalom – 2018. március 1.

Az Index megkereste a Tempót is, titkáruk azt mondta, nem tudják, ki látható a videón, de kivizsgálják az esetet. Azt helyesnek tartotta, hogy a Momentum feljelentést tett, ők is azt tettek azért, mert valaki visszaélt a párt hírnevével. Hozzátették, hogy ők nem kamupárt, már tízévesek és nem nyerészkedni akarnak a választásokon.

(Kiemelt képünk illusztráció. Forrás: 24.hu / Bielik István)