Szó szerint ütős videóval szállt be a kampányba a mulatós polgármester

Újabb polgármester jelentkezett be Baranya megye 4. számú egyéni választókörzetének (evk) parlamenti képviselői címéért. Kedden a Facebookon jelentette be a drávaszerdahelyi Alpár György, hogy függetlenként indulni fog a tavaszi választásokon. Videójában egy drága órájával kérkedő politikust üt le, megjegyezve, hogy tudja, legszívesebben a választók is ezt tennék a helyében.

Nem beszélni kell, hanem tenni. Nem szájat jártatni, hanem igazat mondani. Nem csak vágyni a jót, hanem küzdeni érte. Ti kértétek, ti kértetek!

írta Facebook-bejegyzésében. A Szabad Pécsnek Alpár azt mondta: szerinte most jött el a független jelöltek ideje, a legnagyobb esélyük most van arra, hogy a parlamentbe kerüljenek, de azért számít arra, hogy lesznek olyan pártok, amelyek beállnak mögé.

Alpár György arról lett híres, hogy a politika mellett mulatós dalokat énekel, és Szijjártó Péternek is üzent, hogy akkor bezzeg nem telefonált, amikor 11 millió forintot elvettek a szerdahelyiektől.

A baranyai 4. evk az a körzet, amellyel választási sorozatunkban, a Csatatérben is foglalkozunk. Ugyanitt nemrégiben Szigetvár polgármestere, Vass Péter jelentette be, hogy szintén függetlenként indul el, később az MSZP és a DK is beállt mögé.

Kedves Barátaim a Drávaszögben, Ormánságban, a Szigetvidéken és Hegyháton! Sokatokkal, sokszor beszélgettem térségünk gondjairól. Polgármesterként is számtalanszor kikéritek véleményem, hiszen én is nap mint nap szembesülök a problémákkal. Barátaim! Igazatok van! Nem beszélni kell, hanem tenni. Nem szájat jártatni, hanem igazat mondani. Nem csak vágyni a jót, hanem küzdeni érte. Ti kértétek, ti kértetek! Ringbe szállok a térség képviseletéért az országgyűlési választásokon! Nem pártokért, nem hamis célokért, hanem egyedül ÉRTETEK! Támogassatok, hogy megtehessem, ami térségünk felemelkedéséhez szükséges! Mert értetek csak egy olyan ember tehet igazán, aki EGY KÖZÜLETEK! Közzétette: Alpár György – 2018. január 23.

