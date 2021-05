Így lehet a koronavírus miatt haladékot kérni a bevallásoknál

A napokban megjelent pénzügyminisztériumi közlemény szerint pozitívan bírálják el a beszámolók május 31-ei határidejének elmulasztása kapcsán beadott igazolási kérelmeket. Gyakorlatilag plusz egy hónapja maradt a cégeknek. A járványra hivatkozó kérelem azonban önmagában mit sem ér, ha a vállalkozások nem küldik el egyidejűleg a beszámolóikat, illetve bevallásaikat – hívta fel a figyelmet a Niveus Consulting Group.

A naptári éves adózóknál az éves gyakoriságú adók és a beszámolók elkészítési és benyújtási (közzétételi) határideje május 31. A tavalyi évben ezt a határidőt a koronavírus-járványra tekintettel kitolták szeptember 30-áig. Idén ilyen jogszabályban rögzített határidő hosszabbítást nem tett közzé a jogszabályalkotó – hívta fel a figyelmet Bagdi Lajos adótanácsadási partner.

A cégek és az őket támogató könyvelői szakma ugyanakkor továbbra is a pandémiás helyzet okozta megváltozott munkakörülmények között kénytelen dolgozni, ami komoly kihívásokat jelent a 2020-as év megfelelő lezárásakor is. Éppen ezért merült fel korábban igényként, hogy a tavalyi évhez hasonlóan idén is indokolt lehetne megfontolni a határidő szeptember 30-ára történő kitolását – jegyezte meg a Niveus szakértője.

Mindez végül ezidáig nem következett be, ugyanakkor a Pénzügyminisztérium egy közleményt adott ki, amely alapján arra kéri az adóhivatalt, hogy a június 30-ig benyújtott igazolási kérelmekben a vírushelyzetre visszavezethető indokokat minősítse különösen méltányolandó körülménynek.

Bagdi Lajos szerint ugyan késedelmes bevallással összefüggésben igazolási kérelem benyújtására eddig is volt lehetősége a cégeknek, illetve a beszámoló-benyújtás elmulasztására is 30 nap után hívta fel a figyelmet a hatóság. Ugyanakkor az a NAV mérlegelésére volt bízva, hogy ezeket pozitívan bírálja-e el, vagy sem. A mostani kommunikáció viszont egyértelművé teszi, hogy gyakorlatilag plusz egy hónapja maradt a cégeknek, amennyiben az igazolási kérelmükben a járvány okozta megváltozott körülményekre tudnak hivatkozni.

Fontos azonban nyomatékosítani, hogy az igazolási kérelem önmagában mit sem ér, ha a cégek nem küldik el egyidejűleg (általában azzal együtt) a beszámolóikat, illetve bevallásaikat. Ezt sokan nem tudják, és úgy értelmezik, hogy elég egy igazolási kérelmet benyújtani és a kötelezettség teljesítésével majd ráérnek bőven ezután foglalkozni.