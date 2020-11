A járvány felértékelte az e-aláírást

Egy hónap alatt, október végére a duplájára nőtt, éves viszonylatban pedig csaknem megtízszereződött az elektronikusan aláírt dokumentumok száma a Netlock rendszereiben.

Újabb lendületet adhat a magyarországi vállalatok digitalizációjának, ha videón keresztül is igényelhetőek lesznek az ún. minősített, legmagasabb joghatással bíró e-aláíró tanúsítványok. Eddig elsősorban személyes jelenléten alapuló azonosítással lehetett kiváltani a tanúsítványokat, de változhat a jogszabály, amely lehetővé teszi a videótechnológiás azonosítással történő e-aláíró tanúsítvány kibocsátását is.

A megváltozó körülmények hatására a koronavírus megjelenése után sok vállalat ismerte fel, hogy a digitális aláírás egészen új távlatokat nyithat a járvánnyal vívott üzleti harcban, ezért tömegével igényeltek ilyen tanúsítványt a dolgozóiknak. Így kollégáik otthonról is képesek jogilag elismert módon, toll és papír nélkül, a digitális térben maradva hitelesíteni dokumentumokat.

„A vírushelyzet hatalmas lökést adott az e-aláírási piacnak. A vállalatok felismerték, hogy az elektronikus aláírás az otthoni munkavégzés esetén vagy a tömegesen elrendelt karantén is képes biztosítani, hogy egy szerződést, megrendelést, munkajogi dokumentumot, határidős tendert, teljesítési igazolást vagy akár adóügyi bizonylatot hitelesíteni tudjanak a kollégák. Ez azonban csak az egyik nézőpont. A technológia gyorsabbá és költséghatékonyabbá teszi a cégek működését hatékonyabb folyamatokat biztosít, így segítheti a járvány okozta válság kezelését is” – mondta Somkuti András, a Docler Holding elnök-vezérigazgatója és a Netlock ügyvezetője.

A videóazonosítás jól jöhet a cégeknek

A társaság szerint a legnagyobb áttörés akkor várható, ha a szükséges tanúsítvány igénylése és kiváltása is könnyebbé válik. A szakember úgy látja, a technológia hazai elterjedésének érdekében elkötelezett a magyar kormányzat is. A távolról, videón keresztüli azonosítás jogi kereteinek megteremtésével az e-aláíró tanúsítvány kiváltása kényelmes, távolról intézhető folyamattá válhat akár egy okostelefonon keresztül is.

A digitális aláírás már nem luxus

„Önmagában az e-aláírás bevezetése nem tud megmenteni egyetlen céget sem, azonban igazi digitális átállás sem képzelhető el akkor, ha egy cég alkalmazottai mindent papíron írnak alá, ha a folyamatok papírhoz kötöttek, ha az adminisztráció legalább részben nem kerül át a digitális világba. Ma már mind a jogi, mind a technológiai kertek adottak a vállalatoknak az e-aláírás-technológia bevezetésére a belső és a külső ügymenet tekintetében is. Mindez nem jelent luxusberuházást, inkább vezetői döntésen múlik mindenütt. Ilyen szempontból a digitális hitelesítés a járvány okozta válság kezelésének egyik fontos eszköze is lehet” – összegezte Gattyán György, a Docler Holding alapító tulajdonosa.