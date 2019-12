Már csetelés közben is villámgyorsan meglesheti a cégadatokat

Egy magyar startup tízszeresre gyorsította a céginformációs lekérdezés menetét. A Facebook Messengeren is elérhető chatbot 0,3 másodperc alatt megírja a legfontosabb adatokat, beleértve azt is, hogy a keresett vállalkozás ellen folyik-e eljárás.

Nemcsak a cégek, de az egyéni vállalkozók és civil szervezetek adatai is elérhetők a Cégjelző fejlesztésében, ahogyan a program az elmúlt 5 év teljes eredmény- és mérlegkimutatási adatait is tudja. Emellett természetesen az alapadatok, azaz a székhely, az adószám, az e-mail cím, az árbevétel és a létszám is egy gombnyomásra megjelenik a Messengerben.

Az adatok folyamatos aktualizálására sokszor nem fordítanak elegendő figyelmet a cégek, pedig jelentősen csökkenthetik vele a szerződéskötéssel járó rizikót. A Cégjelző is azt tanácsolja, hogy a meglévő partnerek adatait is időről-időre érdemes átnézni, mert könnyen lehet, hogy már új szereplő jogosult az aláírásra, vagy más székhellyel rendelkezik az adott vállalkozás. Ha ezek az adatok nem pontosak, akkor akár érvénytelen szerződés is születhet, és kifizetésektől eshetnek el a felek.

A csapat a kezdetektől arra fókuszál, hogy a legfrissebb innovációkat becsatornázza a piacra, és ne csak naprakész adatokkal dolgozzon, hanem a legújabb eszközökben rejlő lehetőségeket is kiaknázza.

„2017-ben indult útjára a startup vállalkozásunk, amelynek a stratégiája, hogy a beépíthető szolgáltatásokra fókuszálunk. Ez azt jelenti, hogy egy adott szoftver használata közben – legyen az például egy számlázóprogram vagy egy CRM rendszer – elérhető a Cégjelző. Az elmúlt másfél év alatt huszonöt ilyen szoftverfejlesztő partnerrel sikerült megállapodnunk” – mondta Farkas Dezső alapító.

Az alkalmazást létrehozó, fiatalok alapította startup idén „Az év honlapja” pályázaton elnyerte a Magyar Marketing Szövetség és az Internet Marketing Tagozat „Az év technológiai megoldása” díját is.

