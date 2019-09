Konkurenciát kap a Magyar Posta

Új, magyar fejlesztésű felügyeleti egység kerülhet a NAV-hoz bekötött étel- és italautomatákba.

Megszerezte a felügyeleti szolgáltató engedélyt a Tekinvest Holding Zrt., így az automaták tulajdonosai mostantól szabadon dönthetnek arról, hogy a Magyar Posta megoldását vagy a Tekinvest AFE felügyeleti egységet használják az adóhatóság által előírt adatszolgáltatási kötelezettségük teljesítésére.

A korábbi szabályozás értelmében az áruautomaták tulajdonosai kizárólag a posta felügyeleti egységét használhatták, ami 18-21 ezer darabos garantált megrendelést jelentett, hiszen ennyi gép működik Magyarországon.

Blokkolhatja az ételautomatákat a NAV Komoly következménnyel jár a felügyeleti díj be nem fizetése.

A Tekinvest Holding Zrt. nem ismeretlen a piacon, hiszen jelenleg 60 ezer darab adóügyi egységet és pénztárgépet működtet, ami 35 százalékos piaci részesedést jelent.

„Mi vagyunk az egyetlen magyar cég, aki online pénztárgépet tervezett, gyártott és piacra dobott. Kézenfekvő volt tehát a felügyeleti szolgáltató engedély megszerzése is” – mondta Temesfői Zsolt vezérigazgató. Hozzátette: „látjuk, hogy a speciális magyar online adóinformációs modellt nemzetközi színtéren sokan figyelik, és ahhoz, hogy a világpiacon megvessük a lábunkat, nagy szükség volt erre az üzletágra is”.

A Tekinvest AFE egység folyamatos fejlesztés alatt áll. Már most tudja kezelni például a parallel protokollt, amit a jelenlegi rendszer nem. Az ilyen felügyeleti egységgel felszerelt automatáknál már lehet majd hagyományos vagy egyérintéses bankkártyával is fizetni, összekapcsolva akár bizonyos cafetéria szolgáltatásokkal is.

A cég jelenleg az azonnali átutalási rendszer integrálásán dolgozik. További céljuk, hogy a magyar parkolóautomaták adatai is a felügyeleti egységeiken keresztül jussanak el az adóhatósághoz.

