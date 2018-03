IT-kockázatok és kitörési lehetőségek az IoT világában

Mindennapjainkat, a munkavégzést, az üzleti életet egyre gyorsuló tempóban alakítja át az információs technológia fejlődése.

Vállalati IT: a szolgáltatásalapú kiszervezésé a jövő

Az Invitech Solutions megoldásszállító szakmai blogján számba vett néhány meghatározó trendet az üzleti informatika területéről.

Nagyvállalati színvonal kisvállalkozásoknak is

Napjaink egyik jól látható és egyre erősödő trendje, hogy a jelentős fejlesztéssel járó, elsősorban multinacionális cégeknek készülő szolgáltatások belátható időn belül a kisebb vállalkozások számára is elérhetővé válnak.

Az Invitech Solutions arra számít, hogy 2018 az információs technológia további demokratizálódásáról szól majd – sőt a folyamat gyorsulni fog.

Az infokommunikációs szolgáltató éppen ezért létrehozott egy olyan egységes értékesítési és ügyfélkiszolgálási szervezetet, amely egyaránt magában foglalja a nagyvállalati és kormányzati szektort, továbbá a középvállalati, illetve kisvállalkozói szegmenst is.

A védelemhez nagy csapat és sok tapasztalat kell

A gyorsan szaporodó biztonsági kockázatok, támadások és incidensek miatt egy-egy cég saját IT-csapata egyre kevésbé tudja önerőből megoldani az IT-rendszereik teljes körű védelmét. Ezért például a 24 órás felügyeletet, az adatforgalom figyelését, a potenciális támadások detektálását és elhárítását érdemes kiszervezni.

Főleg igaz ez a hamarosan élesbe váltó GDPR uniós adatvédelmi irányelvek tükrében, amely alapján egy be nem jelentett adatlopás akár meg is kétszerezheti a bírságot.

Minderre és sok más funkcióra is alkalmas a vállalat Intelligens Biztonsági Szolgáltatások csomagja, mely kiterjedhet a sérülékenység vizsgálattól kezdve az eszközök biztonsági menedzsmentjén át a végpontvédelemig.

A következő forradalom a „dolgok internete” lesz

Miért is kellene rendszeresen időt pazarolni a mérőórák leolvasására és az óraállás bejelentésére, ha ezt a feladatot az eszközök akár saját maguk is el tudnák végezni? Az internetre kapcsolódó, adatgyűjtésre és továbbításra, illetve egymás közötti kommunikációra alkalmas okosberendezések az élet számtalan területén radikálisan változást hoznak majd – a mezőgazdaságtól kezdve a közlekedésen át a városok, falvak működéséig.

Az ICT-cég már ma is több IoT (Internet of Things) szolgáltatást nyújt, így például végponti eszközöket és szenzorokat, adatátviteli technológiákat, de az adattárolásra és -elemzésre, illetve a rendszer biztonságának megőrzésére is vannak külön megoldásaik.

Az IoT területén fontos előrelépés, hogy a szolgáltató nemrég átadta a Budapesten kiépített LoRA-hálózatát. Az alacsony energiaigényű, nagy hatótávolságú, vezeték nélküli kommunikációs technológia segítségével a megbízók hatékonyan kapcsolódhatnak a kihelyezett IoT-szenzorokhoz. A nemzetközi LoRa-szövetség tagjaként az Invitech célkitűzése, hogy a technológia ne csak a fővárosban, hanem a közeljövőben országszerte is elérhető legyen.

További részleteket itt olvashat.