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Gazdaság

Újraindult az IC-kocsik vizsgáztatása a Dunakeszi Járműjavítóban

dunakeszi járműjavító
Kocsis Zoltán / MTI
Javításra váró vasúti jármű a dunakeszi járműjavítóban 2026. június 22-én.
admin D. Kovács Ildikó
2026. 07. 25. 06:48
dunakeszi járműjavító
Kocsis Zoltán / MTI
Javításra váró vasúti jármű a dunakeszi járműjavítóban 2026. június 22-én.
Újraindult az InterCity-kocsik javítása és fővizsgáztatása a Dunakeszi Járműjavítóban, miután a MÁV visszavette az előző kormány idején csődbe ment üzem tulajdonjogát.

Péntek este újabb Facebook-posztban jelentkezett a Dunakeszi Járműjavítóból Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Bejegyzésében bejelentette, hogy az üzemben végre újraindult az IC-kocsik fővizsgáztatása.

A tárcavezető azt írja, rengeteg még a munka, miután a poszt szerint az előző kormány

az oroszok kezére játszotta és végül csődbe vitte a járműjavítót.

Vitézy megjegyezte, az üzem talpra állítása minden vasúti utas érdeke, ugyanis az idén nyáron tapasztalható kocsikhiányt is az okozta, hogy a tavaly beállt fizetésképtelenség nyomán elmaradtak vagy megkéstek a járművek vizsgái.

Tájékoztatása szerint a MÁV mára visszavette a járműjavító tulajdonjogát, és újra megrendelte a szükséges munkálatokat.

Súlyos kocsihiánnyal indult a nyár

A 24.hu korábban már beszámolt a járműjavítóban uralkodó állapotokról. Vitézy Dávid június végén már bejárást tartott a telepen, ahol akkor tucatszám álltak az alkatrészre váró vasúti kocsik.

A miniszter akkor közölte, hogy a Fidesz-kormány által orosz és egykori kormánypárti vállalkozói köröknek privatizált, majd felszámolás alá került cégből az államnak kellett kimentenie az üzemet.

A szerelvények kiesése miatt a MÁV-nak a nyári szezonra tíz személykocsit kellett kölcsönkérnie az osztrák ÖBB-től, hogy enyhítsék a hiányt.

A MÁV körüli átalakítások jegyében július közepén a vasúttársaság igazgatóságában is teljes személycserét hajtottak végre.

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