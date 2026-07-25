Újraindult az IC-kocsik vizsgáztatása a Dunakeszi Járműjavítóban

Péntek este újabb Facebook-posztban jelentkezett a Dunakeszi Járműjavítóból Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Bejegyzésében bejelentette, hogy az üzemben végre újraindult az IC-kocsik fővizsgáztatása.

A tárcavezető azt írja, rengeteg még a munka, miután a poszt szerint az előző kormány

az oroszok kezére játszotta és végül csődbe vitte a járműjavítót.

Vitézy megjegyezte, az üzem talpra állítása minden vasúti utas érdeke, ugyanis az idén nyáron tapasztalható kocsikhiányt is az okozta, hogy a tavaly beállt fizetésképtelenség nyomán elmaradtak vagy megkéstek a járművek vizsgái.

Tájékoztatása szerint a MÁV mára visszavette a járműjavító tulajdonjogát, és újra megrendelte a szükséges munkálatokat.

Súlyos kocsihiánnyal indult a nyár

A 24.hu korábban már beszámolt a járműjavítóban uralkodó állapotokról. Vitézy Dávid június végén már bejárást tartott a telepen, ahol akkor tucatszám álltak az alkatrészre váró vasúti kocsik.

A miniszter akkor közölte, hogy a Fidesz-kormány által orosz és egykori kormánypárti vállalkozói köröknek privatizált, majd felszámolás alá került cégből az államnak kellett kimentenie az üzemet.

A szerelvények kiesése miatt a MÁV-nak a nyári szezonra tíz személykocsit kellett kölcsönkérnie az osztrák ÖBB-től, hogy enyhítsék a hiányt.

A MÁV körüli átalakítások jegyében július közepén a vasúttársaság igazgatóságában is teljes személycserét hajtottak végre.