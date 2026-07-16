Erste-vezér: Le kell bontani a régi rendszert

Jelasity Radován, az Erste Magyarország vezérigazgatója a Forbesnak adott interjújában azt mondta: továbbra is optimista a Tisza-kormány kilátásait illetően, és szerinte a nemzetközi befektetők még a magyaroknál is nagyobb bizalommal tekintenek az új kabinetre.

A bankár szerint ezt jól mutatja a magyar kötvénypiacon bekövetkezett jelentős hozamcsökkenés és a forint erősödése, amely a választások után a nemzetközi trendekkel szemben ment végbe. Úgy véli, az alacsonyabb kamatkörnyezet ugyan csökkentheti a bankok kamatmarzsait, de ezt ellensúlyozhatja a hitelezés élénkülése.

Tanulni kell a rendszerváltásból

Jelasity szerint a kormányváltás után nem elegendő a jövőre koncentrálni, fontos feltárni azt is, hogyan működött az előző rendszer.

A bankár felidézte, hogy Szerbiában személyesen élte át Slobodan Milošević rendszerének bukását, amikor Belgrád utcáin a „Vége van” feliratú plakátok jelentek meg. Úgy véli, Magyarországon is hasonló jelentőségű társadalmi folyamat zajlik.

Azt mondta, nem örül annak, hogy egyes korábbi ügyekben rendőrségi vizsgálatok és kihallgatások zajlanak, de szerinte ezek nélkül nem lehet levonni a megfelelő tanulságokat. Ha a társadalom nem néz szembe a múlttal, ugyanazokat a hibákat ismételheti meg.

„Lejtett a pálya”

Az Erste vezetője élesen bírálta az előző évek gazdaságpolitikáját. Szerinte a szabályozói környezetben gyakran voltak olyan szereplők, akik előnyt élveztek másokkal szemben.

Felidézte a választási kampány idején az Erste ellen irányuló politikai támadásokat, köztük Orbán Viktor és Nagy Márton nyilatkozatait.

Különösen emlékezetesnek nevezte azt az esetet, amikor Nagy Márton egy telefonhívásban, néhány perccel a nyilvános bejelentés előtt közölte vele az extraprofitadó emelésének hírét.

Jelasity szerint a legfontosabb elvárás az új kormánnyal szemben az átláthatóság és az egyenlő bánásmód. Úgy fogalmazott: a bankszektor pontosan tudja, kik voltak az elmúlt másfél évtized nyertesei és vesztesei.

Kármán András és a Tisza-kormány

A bankvezető az interjúban kitért Kármán András pénzügyminiszterre is, aki korábban az Erste egyik vezetője volt.

Elmondása szerint Kármán már 2025 elején jelezte neki, hogy politikai ambíciói vannak, és később önként távozott a banktól, hogy politikai pályára léphessen.

Jelasity hangsúlyozta, hogy a miniszter nem tartozik semmivel az Erstének, és visszautasította azokat a feltételezéseket, amelyek különleges kapcsolatot feltételeznek közöttük.

Mit várnak az új kormánytól?

Az Erste vezére szerint a Bankszövetség legfontosabb célja, hogy megszűnjön a különadók és rendkívüli intézkedések korszaka, valamint kiszámíthatóbbá váljon a szabályozási környezet.

Bírálta a kötelező ATM-telepítési programot is, mondván a legkisebb településeken nincs gazdasági indoka az automaták működtetésének. Szerinte ésszerűbb megoldás lenne, ha meghatározott távolságon belül lenne elérhető készpénzfelvételi lehetőség.

A kamatstop kivezetésével kapcsolatban úgy látja, a hitelesek többsége képes lesz alkalmazkodni a magasabb törlesztőrészletekhez, és csak egy szűkebb kör szorulhat célzott segítségre.

Akár növekedési lehetőségek is jöhetnek

Jelasity szerint az Erste rekord mértékű ügyfélszám-növekedést és betétállomány-bővülést tapasztalt az elmúlt hónapokban. A bank arra készül, hogy egy kiszámíthatóbb gazdasági környezetben ismét a saját termékfejlesztéseire és növekedési lehetőségeire koncentrálhasson.

Az MBH Bank esetleges jövőjéről szóló találgatásokat ugyanakkor nem kommentálta érdemben, csupán annyit jegyzett meg: megvenni csak azt lehet, amit valaki valóban el akar adni.