Palócz Éva: Nagy Márton butaságokat jövendöl

A kormányzat azt a modellt erőlteti, ami zsákutcába vezetett. Ezt mondja a Kopint-Tárki kutatóintézet vezérigazgatója a HVG-nek. Palócz Éva abszurdnak tartja, hogy „egy demokráciát megjárt országban visszahozzák azt, hogy aki mást mond, hazaáruló, aki nincs velük, az ellenük van”. A szakember szerint rendkívül súlyos gazdasági következményei vannak, ha minden ellenvéleményt lesöpörnek az asztalról, a nemzetgazdasági miniszter pedig hiába védekezik azzal, hogy melléfogtak a kutatók is az előrejelzéseikkel, Nagy Márton

nem azért jövendöl butaságokat, mert az elemzők után megy, hanem fordítva, a kutatók veszik figyelembe a hivatalos prognózisokat, és azokat a legjobb tudásuk szerint korrigálják.

A gazdaságra vonatkozó információk birtokában a kormány van, ezért kell a szakértőknek figyelembe venniük prognózisait. Évekig nem feltételezték, hogy Nagy Márton

ennyire megalapozatlanul beszél. Három év megannyi melléfogása után ezt most már kimondhatjuk.

Palócz Éva rejtélynek nevezi, hogy a beruházások 2022 harmadik ne­gyedéve óta miért csökkennek folyamatosan.

A luxizásból nem profitál a gazdaság

A közgazdász szerint ez olyan jelenség, amit nehéz megmagyarázni, mert más országokban nincs hasonló. Feltételezése szerint

a centralizáció és a korrupció magas fokával magyarázható, amely megfojtja a gazdaságot, elriasztja a vállalkozókat a beruházástól, a fejlesztéstől.

A közgazdász emlékeztet rá, hogy a kormányhoz közeli körökben felhalmozott hatalmas vagyonokat nem értékteremtő beruházásokra költik, hanem luxusfogyasztásra, nem produktív eszközökre.

Ebből a magyar gazdaság semmit nem profitál.

Palócz Éva szerint azért nincsenek a politikai kedvezményezettek által végrehajtott értékteremtő, GDP-t növelő beruházások,

mert az állami pénzek lenyúlása más attitűdöt igényel, mint az iparkodás és a fejlesztés.

A szakember a választások előtti osztogatás miatt bármilyen összetételű kormány alakul, költségvetési kiigazításra kényszerül.

Ha győz a Fidesz, azt csinál, amit akar

A Tisza Pártnak talán nagyobb lesz a mozgástere, ha viszont marad a Fidesz-kormány, akkor azt csinál, amit akar,

semmi nem tudja korlátozni, bármilyen adókat kivethet, azok inflációnövelő hatásával együtt.

Szakmai körökben egyértelmű, hogy a jelenlegi helyzet tarthatatlan, a kormány mégis egyre erőszakosabban ragaszkodik eddigi megoldásaihoz. Úgy látja: a kormányzati kinyilatkoztatások olyan hajmeresztőek – repülőrajt, gazdasági honfoglalás –, hogy tudni lehet, semmi közük a valósághoz, amit azok is tudnak, akik azokat kiagyalták. A 2026-os büdzsé 4,1 százalékos növekedést feltételezve készült, de pénteken a nemzetgazdasági miniszter már azt állította, hogy az Orbán-kormány gazdaságpolitikájában a gyors növekedésnél vannak fontosabb szempontok is.