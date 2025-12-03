bankbiztonságrevolututcai lopás
Gazdaság

Új biztonsági funkciót vezet be a Revolut a telefonlopások miatt

GABRIEL BOUYS / AFP
admin Ősze András
2025. 12. 03. 13:02
GABRIEL BOUYS / AFP

Bevezeti a Revolut az „utcai üzemmódot”, amely utcai telefonlopás esetén védi meg az ügyfeleket – írja a Portfolio. Magyarországon is elérhetővé válik az a beállítás, amely személyre szabható, helymeghatározáson alapuló védelmet nyújt a felhasználóknak.

Hogyan működik az utcai üzemmód?

A Revolut-ügyfelek meghatározhatják azokat a „megbízható helyeket”, amelyeken kívül aktiválódik az új funkció, amely a limit feletti utalásokat egy órás késleltetéssel hajtja végre, valamint egy további biometrikus azonosítási lépcsővel is védi a pénzforgalmat.

A bank szerint az utcai üzemmód védelmet nyújthat a fejlődő csalási módszerek és az utcai telefonlopások ellen. 

A megbízható helyeken kívül életbe lép az extra védelmi funkció, a kijelölt megbízható helyeken pedig az eddig megszokott módon indíthatnak átutalást az ügyfelek.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Valaki egy otthon startos lakás árát tette fel Magyar Péter győzelmére, masszívan vezet a Tisza a Polymarketen
Ájultra verte és hajánál fogva vonszolta feleségét az utcán egy férfi, miután nevelőszülőknél helyezték el a gyermeküket
Politico: elvehetik Orbán vétójogát az orosz szankciók ügyében
A leváltott igazgató helyett egy életnagyságú papírbábu várta a polgármestert az agárdi gyógyfürdőben
Tiszafüreden találta a kis tigrist a rendőrség
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik