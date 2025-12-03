Új biztonsági funkciót vezet be a Revolut a telefonlopások miatt

Bevezeti a Revolut az „utcai üzemmódot”, amely utcai telefonlopás esetén védi meg az ügyfeleket – írja a Portfolio. Magyarországon is elérhetővé válik az a beállítás, amely személyre szabható, helymeghatározáson alapuló védelmet nyújt a felhasználóknak.

Hogyan működik az utcai üzemmód?

A Revolut-ügyfelek meghatározhatják azokat a „megbízható helyeket”, amelyeken kívül aktiválódik az új funkció, amely a limit feletti utalásokat egy órás késleltetéssel hajtja végre, valamint egy további biometrikus azonosítási lépcsővel is védi a pénzforgalmat.

A bank szerint az utcai üzemmód védelmet nyújthat a fejlődő csalási módszerek és az utcai telefonlopások ellen.

A megbízható helyeken kívül életbe lép az extra védelmi funkció, a kijelölt megbízható helyeken pedig az eddig megszokott módon indíthatnak átutalást az ügyfelek.