150, de akár 280 ezer forintot is visszakaphatunk az államtól

Ahhoz, hogy a lehető legtöbb adóvisszatérítést megkaphassuk, az idei önkéntes nyugdíj- és egészségpénztári befizetéseink összegének – a munkáltatói hozzájárulást is beleértve – el kell érnie a 750 ezer forintot. Ennek a 20 százaléka ugyanis az a maximális 150 ezer forint, ami visszajárhat a személyi jövedelemadóból (szja). Persze a 750 ezer forintnál kevesebb éves megtakarítás esetén is jár a befizetések után számított 20 százalékos adóvisszatérítés, amiről szintén nem érdemes lemondani. Azok, akik a pénztári tagság mellett nyugdíjbiztosítással vagy nyugdíj-előtakarékossági számlával is rendelkeznek, akár 280 ezer forintot is visszakaphatnak. Akik viszont, akik valamilyen okból nem fizetnek szja-t – például a 25 éven aluliak, a 30 év alatti anyák vagy a családi adókedvezményben részesülők –, értelemszerűen nem élhetnek ezzel az adóvisszatérítési lehetőséggel.

Ahhoz, hogy az adóvisszatérítés zökkenőmentesen menjen, az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége (ÖPOSZ) két kisokost is összeállított a tudnivalókról:

az adóvisszatérítéshez szükséges tennivalókról és egy másikat azoknak,

akik az elmúlt években elmulasztották, hogy az szja-bevallásukban rendelkezzenek a visszatérítésről. Ők itt találhatnak hasznos információkat.

Azért, hogy minél jobban kihasználhassák a lehetőséget, az önkéntes nyugdíj- vagy egészségpénztári tagoknak célszerű ellenőrizniük egyenlegüket, és szükség esetén – ha van rá módjuk – minél inkább feltölteni. Azoknak pedig, akik még nem tagok, de tudnak 750 ezer forintot mozgósítani, érdemes belépniük valamelyik pénztárba – ez online is könnyen, gyorsan, kényelmesen megtehető. Az utalásoknak az idei utolsó banki munkanapig, azaz december 31-ig kell beérkezniük a számlákra ahhoz, hogy adóvisszatérítésre jogosítsanak, azonban nem tanácsos a legutolsó pillanatig halogatni a befizetést, már csak azért sem, mert Szilveszter napján csak délig tart a munkaidő a legtöbb helyen.

„Ha arra gondolunk, hogy ilyen rövid idő alatt ilyen mértékű biztos hozamot nemigen tud más befektetés felmutatni, a pénztári egyenleg feltöltése egy önmagunknak adott karácsonyi ajándékként is felfogható. Sőt, mivel a pénztárakban kezelt megtakarítás pénztártípustól függően számos módon felhasználható, szeretteinkről is gondoskodhatunk ilyen módon” – hívta fel a figyelmet Mohr Lajos, az ÖPOSZ elnöke.

Hogyan használhatóak fel a megtakarítások és az adóvisszatérítés?

Még lesz idő gondolkodni, hogy a visszakapott összeg a nyugdíj- vagy egészségpénztári megtakarításainkat gyarapítsa-e, mert erről majd csak jövő tavasszal, az szja-bevallás idején kell rendelkezni.

Azok számára, akik rövidebb távon szeretnék élvezni az szja-visszatérítés előnyeit, az egészségpénztár lehet a megfelelő választás, hiszen abból akár a hozzátartozók egészséggel összefüggő költései is fedezhetők, sőt, a gyermekvállalással és a beiskolázással járó kiadások, a felsőoktatás költségei vagy akár a lakáshitel-törlesztés szintén finanszírozható. Az idei jogszabálymódosítások, vagyis az önsegélyező szolgáltatásokra vonatkozó 180 napos várakozási idő megszüntetése és az iskolakezdéssel kapcsolatos kiadások terén bevezetett könnyítések még vonzóbbá tették az egészségpénztári öngondoskodást, ezért az ÖPOSZ szerint nem véletlen, hogy már közel 1,2 millió tagot számlálnak ezek az intézmények.

Azoknak pedig, akik hosszú távon gondolkodnak és főként az időskori megélhetésüket tartják szem előtt, célszerű majd a nyugdíjpénztári számlájukra kérniük a visszatérítést. A döntéshez nem árt tudni azt sem, hogy a tagság kezdetétől számítva tíz év után lehetőségünk van a számláról kifizetést igényelni, illetve a nyugdíjpénztári megtakarítás örökölhető. Szintén a nyugdíjpénztárak mellett szól, hogy más befektetési formákhoz képest igen alacsony költségszinttel működnek, ráadásul a legfrissebb, harmadik negyedévi adatok szerint a szektor átlagosan bőven infláció feletti hozamot nyújtott a tagoknak a megelőző 12 hónap során. Az erősödő öngondoskodási szándék a nyugdíjkasszák növekvő taglétszámán is lemérhető, immár több mint egymillióan használják ezt az eszközt az időskori jövedelmük majdani kiegészítésére.

A NAV szerint is érdemes kihasználni az önkéntes pénztári befizetések után járó adókedvezményt

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye alapján idén az önkéntes pénztári befizetések után járó adókedvezményt csaknem 1,1 millióan vették igénybe. Aki még december 31-ig indít ilyen célú megtakarítást, az jövőre akár 280 ezer forintos összegű adójóváírással is számolhat.

Az idén benyújtott szja-bevallások adatai alapján az érintettek összesen 70 milliárd forintnyi adót spóroltak meg, vagyis ennyivel növelték önkéntes pénztári megtakarításukat, hiszen a NAV az adókedvezmény összegét az érintettek pénztárban vezetett megtakarítási számlájára utalja át

Az adókedvezmény igénybevétele is rendkívül egyszerű, hiszen a NAV a kedvezmény igénybevételéhez szükséges sorokat is kitölti, az szja-bevallási tervezet még a pénztár, a befektetési szolgáltató és a biztosító számlaszámát is tartalmazza. Kizárólag a két vagy több pénztárba befizető magánszemélynek kell dönteni arról, hogyan osztja meg az adókedvezmény összegét. Azt érdemes kiválasztani, hogy melyik pénztárba utalja az adóhivatal a visszajáró adó összegét.

A befizetés után igénybe vehető az adókedvezmény, ami a befizetések 20 százaléka, de az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári befizetésnél maximum egy évben 150 ezer forint, a nyugdíj-előtakarékossági számlánál legfeljebb 100 ezer (illetőleg 130 ezer), a nyugdíjbiztosítási szerződés esetén pedig 130 ezer forint a felső korlát. Ha valakinek több nyugdíj célú megtakarítása is van, akkor az adókedvezmény éves korlátja még magasabb 280 ezer forint.

A NAV is kitért arra, hogy azok a magánszemélyek, akik még idén kötnek megtakarítási szerződést, és befizetnek pénzt, már a 2025-ről szóló szja-bevallásukban igénybe is vehetik az adókedvezményt.