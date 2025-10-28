Mfor: méregdrága lett a soros magyar EU-elnökség

Az Európai Uniós Ügyek Minisztériuma tavaly egyetlen konkrét uniós projektet sem bonyolított le, viszont az uniós soros magyar elnökségére rengeteg pénz ment el – írta az Mfor.hu a 2024. évi zárszámadásra hivatkozva. Mint kiemelték, például új külképviseletet kellett bérelni Brüsszelben. De az uniós bírságokra is extrapénzt kellett fordítani közpénzből.

Az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának (EUM) legfontosabb feladata tavaly az EU-s soros elnökség megszervezése és lebonyolítása volt. A portál szerint a zárszámadás azt nem részletezi, hogy Orbán Viktor miniszterelnök „békemissziójának” kínai és moszkvai útja után még olyan hír is felreppent, hogy akár el is vehetik a feladatot Magyarországtól.

Az elképesztően megugrott minisztériumi költségvetés számai viszont a cikk szerint arról árulkodnak, hogy nem kevés pénzbe került a megtisztelő feladat:

Az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának kiadásai 2024-ben 9,5 milliárd forintról 20,9 milliárd forintra, azaz több, mint duplájára nőttek, míg

a minisztériumi és az Állandó Képviseleti dolgozók létszámát az elnökség miatt 175 főről 434 főre duzzasztották fel, így nőtt meg a 2023-as 6 milliárd forintos személyi juttatás költsége 13,6 milliárdra tavaly.

Ebből a külképviseleti dolgozók 2023-ban még 5,3 milliárd forintot kaptak, 2024-ben azonban már 9,1 milliárd forintot. Sőt, 2024-ben a kihelyezett kormánytisztviselők részére 620 millió forint devizaárfolyam-kompenzációt is kifizettek – írják a zárszámadásra hivatkozva.

Arra is kitértek, hogy rendhagyó módon az Európai Bizottságtól nem jött uniós biztos hazánkba az elnökségünk alatt, és csak vezető köztisztviselői szinten képviseltette magát a Tanács az informális üléseken.

