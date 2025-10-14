európai uniókínatengeri út
Gazdaság

Megfelezték a tengeri utat Kína és az Európai Unió között

GettyImages
Illusztráció
24.hu
2025. 10. 14. 15:54
GettyImages
Illusztráció
Egy kínai konténerhajó a sarkvidéki útvonalon egy brit kikötőbe tett első útján a felére csökkentette a szállítási utat Kína és Európa között – számolt be az MTI a Reuters hírügynökségre. illetve a kínai állami Xinhua hírügynökség bejelentésére hivatkozva.

Az „Istanbul Bridge” első útja eredetileg 18 napig tartott volna, de két nappal meghosszabbodott a norvég partoknál tomboló vihar miatt. A hajó így is hamarabb érte el Európát, mint a Szuezi-csatornán vagy a Jóreménység-fok körül közlekedő teherhajók, amelyeknek 40 és 50 napig tart az útjuk.

A beszámoló szerint az elmúlt években Peking elmélyítette a tengeri együttműködést Oroszországgal az Északi-sarkvidéken, mivel alternatív szállítási útvonalat keres, hogy csökkentse kitettségét a délkelet-ázsiai Malakka-szorosban. Az északi-sarkvidéki átjáró mentén azonban az időjárási és a hajózási körülmények kiszámíthatatlanok.

A pekingi vámhivatal adatai szerint az Európába irányuló export szeptemberben éves szinten 14 százalékkal nőtt, míg az Egyesült Államokba irányuló szállítások ugyanebben az időszakban 27 százalékkal csökkentek. A Xinhua jelentése szerint a kínai Sea Legend konténerhajózási társaság által üzemeltetett Istanbul Bridge mintegy négyezer konténert szállított a kínai Csousan (Zhoushan) kikötőből, és hétfőn kikötött Felixstowe-ban, Nagy-Britannia legnagyobb konténerkikötőjében, majd Németországban, Lengyelországban és Hollandiában is.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Keanu Reeves: Diane Keaton nagylelkű és különleges ember volt
Elvette a legelőket a Balaton-felvidéki Nemzeti Park a gulyásoktól Somogyszentpálon
Vasvári Vivien kiértékelte Donald Trump Orbánnak címzett mondatait: „A nagyhatalmak nem ellenünk, hanem mellettünk”
Ez a legrosszabb dolog, amit a testeddel tehetsz – állítja a szív- és érsebész
„Aki ma Magyarországon nagyobb veszélynek tartja a szélsőbalt, mint a szélsőjobbot, nagyon furcsa mozit néz”
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik