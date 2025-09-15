Bod Péter Ákos: Az új kormányra, bármi a színe, cudar idők jönnek

Bod Péter Ákos a SzMo.hu-nak a Fidesz és a Tisza Párt választási kampányígéreteiről azt mondja: Magyar Péter felelőssége teljesen más, mint Orbán Viktoré, aki a

hatalomban ül, első kézből ismer információkat, és mégis szórja a pénzt, sőt többet is ígér.

A közgazdász, egyetemi tanár annak örült, hogy a Matolcsy Györgyöt a Magyar Nemzeti Bank (MNB) élén váltó Varga Mihály a Közgazdász-vándorgyűlésen szembeszállt azzal a nézettel, miszerint a gyenge forint jót tesz a növekedésnek. Az MNB egykori elnöke Nagy Márton gazdasági miniszter előadását nem tudta komolyan venni, mert a recessziót és inflációt ötvöző stagflációs helyzet helyett csak nagy tervekről beszélt. Emlékeztetett rá, a kormány a 2022-es választás előtt, ’21 nyarától is hatalmas osztogatásba kezdett, ezért volt az infláció 2023-ban az EU-ban nálunk a legnagyobb, majd

rögtön a megnyert választás után jöttek a megszorítások,

kezdve a KATA-s kisadózókkal, az állami beruházások leállításával. Csak reméli, hogy kibírja a gazdaság, ha most is ezt csinálják. Abban viszont biztos, hogy a kormány gazdaság intervencióinak meglesz a böjtje, hiszen veszteséges működésre kényszerít üzleti szereplőket. Szerinte az, ahogy fenyegetéssel, ígérgetéssel ráveszik őket a veszteségek lenyelésére – éppen a választás utánig,

lehet annak előre vetítése, hogy akkor már nem ők fognak kormányozni. A választás után új kormány jön, és azzal szembesül, hogy az előző adminisztráció által kicsikart beavatkozásoknak véget kell vetnie, hiszen lehetetlen hosszú távon fenntartani az árrögzítéseket, ársapkákat, életszerűtlen árakat. (…) Az új kormányra, bármi a színe, cudar idők jönnek.

Szerinte az osztogatásból, ígérgetésből két dologra lehet következtetni:

a Fidesz nem készül már kormányzásra. Vagy pedig nem érdeklik a következmények: kerül, amibe kerül, nyerjünk!

Eddig a magyar választók egy részénél a pénzosztás, az ígérgetés működött. „Európa legnagyobb adócsökkentése” viszont azt jelenti, hogy sok adót nem szednek be, miközben rengeteget költenek.

A kettő együtt nem megy. Tiszta beszédre lenne szükség, és a kormány ezt elmulasztja. A valóság aztán bekopog.

Szükség lesz komoly kiigazításra, ám Bod Péter Ákos óvná az ellenzéki szakértőket attól, hogy a hivatalban levő miniszter helyett ők mondják meg, mit kellene tenni a stabilizáláshoz. Szerinte egy ellenzéki győzelem esetén nem szabad lebecsülni a pszichológiai hatást sem, hiszen a NER másodvonala is óriási megkönnyebülést érezne, ha megszabadulna az elnyomó oligarcha családoktól.