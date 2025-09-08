Átírták a közlekedési törvényt: jóval több szabályszegésnél büntethet a rendőrség

92,2 százalékban használnak biztonsági övet a magyar járművezetők a rendőrség legfrissebb adatai szerint. A valóságban azonban súlyos problémák vannak a biztonsági öv használatával és részben annak rendőrségi szankcionálásával nálunk. Több változtatás következtében esély van rá, hogy hamarosan megváltozik a helyzet – olvasható a portálon.

A hazai 92,2 százalékos arány valójában átlag alattinak számít az Európai Unióban, az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) szerint „a legfejlettebb közúti közlekedésbiztonsággal rendelkező európai országok tekintetében ez az arány 96,5 és 99,2 százalék között mozog”.

Ennél is sokkal kedvezőtlenebb tény, hogy a személysérüléses közúti közlekedési balesetben (a nyolc napon túl gyógyulókat vesszük ide) megsérültek 11 százaléka nem használta az övét 2024-ben Magyarországon.

A közlekedési balesetben elhunyt személyeknek pedig a 21 százaléka nem csatolta be magát tavaly.

Sokan ügyeskednek a bírsággal

Összesen 206.340 közigazgatási bírságot szabtak ki az egyenruhások tavaly csak az övhasználat szabályainak negligálása miatt, a teljes és éves bírságösszeg 3.450.927.000 forint volt.

A nyár elején a Telex egy cikke azt állította, hogy az övhasználat dokumentált elmaradása esetén az illetékes rendőrkapitányság által indított közigazgatási hatósági eljárások a válaszadás elmaradása vagy a hozzátartozóra hivatkozó nyilatkozatok miatt nagy százalékban eredménytelenül zárulnak. Mikor a Vezess rákérdezett erre a rendőrségnél, azt válaszolták, hogy

összességében ezen ügyek mintegy 20–25 százalékában tudott a rendőrség szankciót alkalmazni.

Az ORFK mostani közlése szerint „a korábbi gyakorlatnak megfelelően – amennyiben nem került sor helyszíni intézkedésre – az ismeretlen elkövetővel szemben kezdeményezett eljárások során az eljáró hatóságok első körben az üzembentartó írásbeli nyilatkozata alapján próbáltak információhoz jutni a járművezetőről. Erre a megkeresettek nagyobb százaléka nem válaszolt, ezért azt a gyakorlatot is alkalmazták, hogy az üzembentartót tanúként idézik és nyilatkoztatják a járművezető személyéről”.

Változik a helyzet

Két dolog kell, hogy jobban működjön a rendszer, ebből az első jogszabály-módosítás nemrég megtörtént, július 5-én megváltoztatták a közlekedési törvényt. Ez „teremti meg annak az alapját, hogy a biztonsági öv használatára vonatkozó rendelkezések megszegése – az M2 és az M3 járműkategóriába sorolt autóbuszok kivételével – a jármű üzembentartójának objektív felelőssége alapján is szankcionálható legyen” – állítja a rendőrség.

Az objektív felelősségi körben történő bírságkiszabáshoz emellett szükség van „a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló rendelkezések hatályba lépésére” is.

Vagyis, ha ezek a változások megtörténnek, akkor bizonyító erejű képi felvétel alapján eljárhatnak az üzembentartóval szemben abban az esetben is, ha az utas nem használja a biztonsági övet.

Ahogy az objektív felelősség elvét használják, amikor a nagyobb mértékű gyorshajtások, a leállósávon való haladás vagy a tilos jelzésen való áthaladás stb. esetén a rendszám alapján bírságolnak. Ha az üzembentartó bizonyítja, hogy nem ő vezetett, akkor a sofőr fizeti a bírságot, ha nem, akkor az üzembentartó.

Az említett törvénymódosítás tehát még előttünk van, a biztonsági öv használatának ellenőrzése és szankcionálása a módosítás hatályba lépéséig nem változik. Az viszont már most is működik, hogy a sofőrt (ha ő nem azonosítható, akkor az üzembentartót) megbüntetik, például a VÉDA kapuk felvétele alapján, ha nem használja a biztonsági övet.

Büntetések és ellenőrzések

Látványos különbséget mutatnak a rendőrség eddigi bírságadatai abban, hogy jellemzően hol használják az autósok az övet, és hol nem. A szankcionáltak 87 százaléka lakott területen belül vezetett, 9 százalék lakott területen kívüli úton, míg 4 százalék autópályán. Nagy kérdés, hogy 2025-ben ki és miért nem csatolja be magát.

„Arra vonatkozóan azonban nem gyűjtünk adatokat és ebből adódóan nem rendelkezünk statisztikai adatokkal, hogy milyen ok/okok miatt mulasztják el a biztonsági öv használatát.”

Jelenleg 20, 30 vagy 40 ezer forint a bírság összege attól függően, hogy lakott területen belül, kívül vagy autóúton/sztrádán fülelik le a szabályszegőt.