Kulja András: A Tisza Párt „egy startup”

Kulja András, a Tisza Párt EP-képviselője cáfolja az egészségügyi államtitkárt, aki szerint Magyar Péterrel egy Brüsszeltől kapott lista alapján járták a magyar kórházakat. Az ellenzéki párt szakpolitikusa a Népszavának azt mondja: Takács Péter kampányolás helyett akár már ma megoldhatná az egészségügy egyes problémáit, Magyar Péterrel pedig olyan egészségügyi intézményekbe mentek, ahonnan jelzéseket kaptak az első országjárás idején.

Szerinte az egészségügyi kormányzat a betegellátás problémáiból többet megoldhatna pénz nélkül is. Átláthatóvá tehetné a betegutakat, hogy ne az orvos hívogassa az ágynyilvántartót, hogy éppen még hol, és mi működik, ahová tovább lehet küldeni a beteget. Bevonhatná a szakmát, egyeztethetne is. Kulja András abban bízik, az új időpontfoglaló rendszer megkönnyítheti az ellátásszervezést. Ez jelenleg még küzd a gyermekbetegségeivel, de jó lenne hasonló elektronikus lehetőséggel segíteni a kórházi beutalásokat is.

Most fejezték be az átfogó helyzetelemzést, tisztázták, mely területeken mik a legnagyobb problémák, hol érhető el változás hat hónap, hol négy év alatt. Sok múlik azon, hogy egy sikeres kormányváltáskor milyen állapotban lesz az államkassza, ezért több megoldási tervvel készülnek – tette hozzá.

A Tisza Párt 11 pontjában is csak azért szerepel évenkénti 500 milliárd forintos többlet az egészségügyre, mert most úgy véljük ez az összeg biztosan előteremthető. De tudjuk, hogy ennyi pénzzel nemigen lehet az uniós átlagköltést sem utolérni.

A Tisza Párt EP-képviselője az interjúban hosszan sorolja, milyen megdöbbentő dolgokat tapasztaltak nyáron, amikor körbejárták a kórházakat. Azt mondja: a kormányzati retorika szerint nem zárnak be kórházat, de nincs is rá szükség,

mert sajnos maguktól megszűnnek a betegellátóhelyek, osztályok, amikor elfogynak a szakdolgozók vagy az orvosok. Így vesztette »kórház jellegét« például Kistarcsa, Mátészalka.

Szerinte megúszhatatlan az ellátórendszer átszervezése, egy betegvédő független kontroll kialakítása, amiről a szakmával, a beteg-érdekvédelmi szervezetekkel kell egyeztetni. Ő nem vágyik közhatalomra, azt pedig, hogy őt kik segítik, nem árulja el.

Ez titkos. Már csak azért is, mert meg kell tudnunk védeni őket, az egzisztenciájukat.

Neki csak az számít, hogy működjön az egészségügy. Amit ehhez hozzá tud tenni, hozzáteszi. Úgy látja: a Tisza Párt „egy startup”, amelynek célja egy szakmai, fenntartható, az emberek érdekeit szolgáló program összeállítása. Ő nagyon céltudatos abban, amit csinál és bárhogy alakul, nem riasztja a gondolat, hogy visszatérjen a gyógyításhoz.