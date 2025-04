Piaci trendmutató: a nagyberuházások zsaluhasználata öt hónapja felfutó ágban

A továbbra sem látszó állami magasépítési projektek nélkül is folytatódik a nagyberuházások 2024 novembere óta tartó felfutása. A Meva korszerű fal- és födémzsaluit döntően a sok beton beépítését igénylő nagyberuházások piacán kínálja, így a zsaluhasználati trendek jól mutatják a piac ezen részterületének mozgását. „A Meva, a piac működését legjobban szemléltető zsalubérleti árbevétele a 2022-es csúcsév után 14 hónap alatt, a 2024. év első hónapjaira a töredékére esett vissza. Az elmúlt 5 hónapban ugyanakkor ismét dinamikus fejlődés tapasztalható a lakásépítési projektek aktivizálódásának, és a kevés állami infrastruktúra projekt indulásának köszönhetően.” – emeli ki Botta D. Mihály. A zsalukat kínáló cég vezetője szerint ez a következő 6-9 hónapra stabilizálódhat, de ennél hosszabb távon bizonytalannak tűnik.

Dubai, Florida és Dunakeszi

A három városban közös, hogy a Meva ezekben egyidőben építette meg új telephelyeit. Ez azt is jelenti, hogy a nehezen kiszámítható időszakban az európai kontinens legkorszerűbb logisztikai központja létesült Dunakeszin, amely regionális szolgáltatási központ funkcióját 2024. IV. negyedévétől 100%-ban ellátja – tudtuk meg az immáron két országért, a magyar mellett az osztrák piacért is felelős vezetőtől.

A dunakeszi regionális logisztikai központ üzembe helyezésével nem csupán a magyar, de a régióban dolgozó kivitelezők is innen juthatnak tiszta zsaluanyaghoz, de a két ország közös ügyvezetés alá vonása hasonlóan jelentős lépés volt a magyar Meva életében.

A hazai piaci tendenciákat az is jellemezi, hogy döntően elindultak a tavaly ősszel leszerződött projektek. Ugyanakkor az építési aktivitás a cég kalkulációi szerint még mindig nem tért vissza arra a szintre, ami hosszútávú beruházás melletti elköteleződést tenne lehetővé. Mivel a magyar piacon a megtérülés még nem látszik biztosnak, a modern regionális központba tervezett további automatizálási beruházások megvalósítására még várni kell. A trendeket látva a cégvezető mégis bizakodó.

„Hozzák, és mi szívesen mossuk!”

Nem csupán a Meva számára, hanem partnereinek is versenyelőnyt biztosít a műanyag héjjal szerelt zsaluzatok használata, amelyben a cég évtizedek óta piacvezető. „Az elmúlt években pregnánsan érzékelhetővé vált az a trendforduló, ami 14 évvel ezelőtt csak vízió volt. A Meva műszaki megoldásai mára pénzben is jól kifejezhető versenyelőnyt kínálnak a saját tulajdonú Meva zsalukészletekkel rendelkező partnereink számára.” – emeli ki a szakember. A folyamat háttereként a tavaly óta egyre jobban érzékelhető komplex jelenséget emeli ki, amit a dolgozók bérköltségének növekedése valamint az aktív javító-karbantartó szakemberi állomány folyamatos csökkenésének közös hatása okoz. Mindez felerősítette a problémát, hogy a kivitelező cégeknél nem jut elég kapacitás a zsaluzatok karbantartási munkálataira.

A Meva éppen a cégek saját tulajdonú zsalueszközeinek karbantartásával biztosít versenyelőnyt partnereinek. Mit jelent mindez?

Botta D. Mihály szerint a népszerű zsalukarbantartási szolgáltatás nem újdonság, de egyre hasznosabb. A regionális piacot is kiszolgáló dunakeszi logisztikai bázis kapacitása immáron lehetővé teszi, hogy a cég egyre több partnere számára biztosítsa is azt. Ezzel, és esetenként akár a zsaluk tárolásával a Meva hozzá tud járulni partnerei önköltségének csökkentéséhez is. „Mindez azért kiemelten fontos, mert az elmúlt években Magyarországon is magától értetődővé vált, sőt a beruházók, generálkivitelezők és műszaki ellenőrök oldalán kivitelezési feltétel és elvárás lett az előállított betonfelületek magas minősége. Erre a Meva válasza a már több mint 25 éve bevezetett, teljes keresztmetszetében műanyag, polírozható zsaluhéj, amellyel minden zsalurendszerünk szerelhető. Ezek szakszerű javítása és polírozása a szerkezet hosszú élettartamát és az igényelt kivitelezési minőséget egyaránt garantálják. Ezekkel a zsalukkal az elmúlt években lakásépítési projektek mellett magas – és mélyépítési műtárgyak (hidak, medencék, szennyvíztisztítók, hulladéktárolók) készültek el határidőre a beruházók és a kivitelezők megelégedésére.”