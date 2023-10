Mutatjuk, mennyivel ér többet egy ingatlan, ha szigetelt és korszerű a fűtése

A lakóingatlanok piacán a tavalyi energiakrízis és drágulás miatt még fontosabbá váltak a fenntartási költségek a vevők számára, ami az idei fűtési szezonban még hangsúlyosabb lehet. A jelenség jól látszik az eladó szigetelt és szigetelés nélküli lakóingatlanok átlagos négyzetméterára közötti különbségekből is – ez olvasható az ingatlan.com friss elemzésében, amely a most induló fűtési szezon apropóján azt is megnézte, hogy a különböző fűtési típusokhoz milyen négyzetméterárak tartoznak.

Egy-egy ház vagy lakás szigetelése nagyon jelentősen csökkentheti a fűtési kiadásokat, de ennek ellenére még jelentős a szigeteletlen lakóingatlanok aránya országszerte. Nem csupán a rezsiköltség leszorítása miatt éri meg egyre jobban leszigetelni a lakóingatlanokat, hanem azért, mert a beruházás miatt az ingatlan is értékesebb lesz. A szigetelt és korszerű fűtési rendszerrel rendelkező ingatlanok többletértéke még tovább erősödhet az idei fűtési szezonban

– fogalmazott Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. A szakember hozzátette, hogy az ingatlanok energiahatékonyságának javítása még inkább megtérülő beruházás lehet a most kibontakozó közel-keleti feszültségek fényében, ami akár a világpiaci energiaárakra is hatással lehet.

A különbségeket az ingatlan.com adatai is tükrözik. A budapesti eladó házak – iker-, sor- és családi házak – esetében a szigeteltek átlagos négyzetméterára 880 ezer forint, ami 26 százalékkal haladja meg a szigeteletlen ingatlanokra jellemző összeget. A fővárosi lakásoknál pedig 17 százalékos többletet jelent a szigetelés, hiszen utóbbiak átlagos négyzetméterára 1,01 millió forint, szemben a nem szigetelt lakások 870 ezer forintos árával.

A vármegyeszékhelyeken is jelentősek az eltérések. Győrben például a szigetelt házak átlagos négyzetméterára 797 ezer forint, ami bő 60 százalékkal haladja meg a szigetelés nélküliekét. A győri lakásoknál 21 százalékos a differencia, így a szigeteléssel rendelkező lakásoknál 810 ezer forint a négyzetméterár.

Balogh László azt is elmondta: „A fűtési típusok alapján szintén jelentősen az értékkülönbségek, amit az is indokol, hogy az energetikailag leghatékonyabb fűtési rendszerű ingatlanok minősége eleve magasabb. Ez szintén. A legkorszerűbb fűtési megoldások közé sorolt hőszivattyús, mennyezeti vagy falfűtéses lakóingatlanoknál akár 20–50 százalékos lehet az ártöbblet. Fontos látni, hogy a korszerűbb fűtési rendszerek csak akkor jelentenek megtakarítást, ha az energiahatékonyan megtermelt meleget az ingatlan meg is tartja, vagyis szigeteléssel rendelkezik” – állítja az ingatlanpiaci szakértő.