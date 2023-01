Interjúban jelentette be a Coca Cola Magyarország vezére, hogy lesznek további áremelések

Coca-Cola HBC Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója, Békefi László az Indexnek adott interjúban közölte, hogy a céget érintő gazdasági kihívások miatt a termékeik „áremelése sajnos nem kerülhető el”.

Emelkedett a cukor, a koncentrátum, a szénsav és a kávé ára is, mondhatni a termékeink előállításhoz szükséges összes alapanyag jelentősen drágult. Nőtt a csomagoláshoz használt alapanyagok beszerzési ára is, és ahogy mindenki tapasztalja, a felhasznált energia, valamint a szállítmányozási költségek is emelkedtek az üzemanyagok drágulása miatt