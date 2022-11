Használhatatlanná válhat egy nagy hazai gáztároló, ebből még gond lehet

A hazai gáztárolók többségét fenntartó állami cégnél is számolnak azzal, hogy nem tudnak a jövőben Hajdúszoboszlón földgázt készletezni, ha a kormány döntésének megfelelően kitermelik az ottani tárolóból az úgynevezett párnagázt. Ha tényleg ez történne, akkor az ország egyik legnagyobb kapacitású ilyen létesítménye esne ki. Épp akkor, amikor tényleg komoly szükség lenne rá. A G7.hu szerint szakmai körökben elég nagy az ellenállás és az állami tárolócégnél is ellenzik a döntést.

Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter október elején jelentette be, hogy a kormány különböző gázpiaci akciókkal próbálná csökkenteni a forintra nehezedő nyomást. Egyebek közt a hajdúszoboszlói földgáztárolóból letermelik az úgynevezett párnagáz egy jelentős részét – olvasható a portálon.

A párnagáz tulajdonképpen ugyanolyan földgáz, mint amit kereskedelmi céllal helyeznek el a tárolóban, csak éppen technikai-technológiai funkciója van. Ennek a gázmennyiségnek a feladata, hogy fenntartsa a szükséges nyomást a földalatti létesítményben, és így biztosítsa, hogy a felette lévő úgynevezett mobil (kereskedelmi) gázmennyiséget ki lehessen onnan venni (ki lehessen tárolni). A tároló akkor sem teljesen üres, amikor a hivatalos adatokból ezt látjuk, csak éppen nem kereskedelmi célú, hanem ilyen párnagáz van benne.

Ha ezt is kitermelik, akkor a tároló használhatatlanná válik.

A tárolókban lévő párnagáz mennyisége ráadásul egyáltalán nem elhanyagolható. Nagyjából megegyezik azzal, amit mobilgázként rátölthetnek erre. Sőt, Hajdúszoboszlón még több is: a kelet-magyarországi város tárolójában hivatalosan 1,6 milliárd köbméter kereskedelmi célú földgázt lehet elhelyezni a benne lévő 2,2 milliárd köbméternyi párnagázra.

Nagy Márton bejelentése alapján ebből 800 millió köbmétert vennének ki, amely a szakértők szerint már teljesen használhatatlanná tenné a tárolót. Az egyik biztosan az, hogy a kormányzat nem először kezd el ügyeskedni a párnagázzal, ezeknek a lépéseknek pedig szinte minden esetben egyszerű számviteli okai voltak: a tranzakciókkal ugyanis javítani lehetett a bevont cég és végső soron az állami energiaóriás MVM-csoport nyereségét. Márpedig erre most is szükség lehet, hiszen a lakosságot ellátó és a tárolókat is kézben tartó MVM az elszálló gázárak miatt biztosan komoly veszteséget kénytelen elkönyvelni. A kormány – sajtóhírek szerint – már kétszer segítette ki százmilliárdokkal a csoportot, amelynél azonban inkább ezermilliárdos nagyságrendű összeg hiányozhat.

A párnagáz letermelése vagy akár elcserélése ezen úgy segíthet, hogy a tárolókban régóta benn lévő energiahordozót sokkal olcsóbban tartják nyilván, mint amennyiért az elmúlt hónapokban lehetett, vagy amennyiért most lehetne vásárolni a piacon. Így ha ezt értékesíti például a lakosságnak rezsicsökkentett áron az MVM, akkor sokkal kevesebbet bukik rajta, mint ha a piaci árú gázt adná. Sőt, akár nyerhet is. A 800 millió köbméternyi párnagázzal így alsó hangon is tíz-, de inkább százmilliárdokkal lehetne javítani az MVM eredményét.

Az MVM-et valószínűleg annyira megborította a gázárak elszállása, hogy ilyen rövidtávon is lehet értelme játszani a készletekkel. Akár még a költségvetési hiány vagy az államadósság csökkentése céljából is. Valószínűleg ezért számoltak eleinte ágazati szakértők közül is néhányan azzal, hogy a letermelés csak egy blöff, valójában a szokásos számviteli trükközést teszi lehetővé a kormány.

A fenntartó Magyar Földgáztároló Zrt. közleménye szerint számolnak azzal, hogy a hajdúszoboszlói létesítményben a jövőben nem lehet majd földgázt tárolni.

Szörnyű időzítés

A tárolót pedig ennél rosszabb időpontban valószínűleg nem lehetne elveszíteni. Október végén és november elején tíz-, ha nem százmilliárdos haszonra tehettek szert azok, akiknek volt hova tölteni a piacon azonnali szállításra megvásárolt földgázt. Ez pedig igencsak felértékelte a magyar tárolókat is, amelyek iránt elég élénk volt az érdeklődés az elmúlt időszakban.

Ennél is fontosabb azonban, hogy a tárolókapacitásra ellátásbiztonsági szempontból is hatalmas szükség lehet jövőre.

Most úgy tűnik, hogy ezt a telet Európa valahogy kihúzza, akár érdemi orosz szállítások nélkül is, de a szakértők már hónapok óta azt mondják: a következő téllel nagyobb gondok lehetnek. Bár elképzelhető, hogy 2023-ban nem sikerül annyi gázt felhalmozni, mint az idén, a tárolói kapacitásokra azonban így is hatalmas szükség lesz, minden köbméter elraktározott gáz aranyat érhet. A G7.hu információi szerint kifejezetten nagy a szakmai ellenállás a kormányzat ötletével szemben az MFGT-nél és a Mol-csoporthoz tartozó FGSZ-nél.