Szallas.hu: a szállodák kevesebb mint egy százaléka tervez végleges bezárást, többen átmeneti szünetet tartanak

A Szallas.hu körülbelül 900 hotel foglalását kezeli, ezek kevesebb mint 1 százaléka jelezte, hogy végleges bezárást tervez vagy már be is zárt – írja a cég közleményében. Azokon a helyeken, ahol így határoztak, az energiaárak elszállásával indokolják a döntést, de vannak, akik munkaerőhiány miatt nem tudnak a továbbiakban üzemelni.

Kis híján kétszer ennyien vannak, akik átmeneti szünetet terveznek – ki határozott, ki határozatlan időre.

Köztük vannak olyanok is, akik egyébként is minden évben bezárnak a téli időszakra. Többen most végzik el az energetikai, gépészeti korszerűsítési munkálatokat, hogy tavasztól újra nyithassanak, és hosszú távon működhessenek tovább. A Szallas.hu-nál elkezdték felmérni a helyzetet a turisztikai attrakciók körében is: az eddig megkérdezett 184 fürdő 87 százaléka a folyamatos működés mellett döntött.

Nemrég Zalakaroson jártunk, ahol a legnagyobb helyi szállodák vezetői beszéltek az energiaválság okozta helyzetről.

A kiemelt képünkön a soproni Lövér Hotel látható, az ikonikus szálloda vezetése nemrég jelentette be, hogy a szálláshely végleg bezár.